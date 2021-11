Limoges - Une trentaine d'agriculteurs rassemblée devant la préfecture pour demander l'application d'Egalim 2

Après leurs collègues de la Creuse mercredi, des agriculteurs venus des quatre coins de la Haute-Vienne se sont rassemblés ce jeudi midi devant la préfecture à Limoges. Ils étaient une trentaine avec environ 10 tracteurs à avoir répondu à l'appel lancé par la FDSEA. "On a décidé ça il y a deux jours car il y a urgence" explique Joel, installé à Moissanes près de Saint-Léonard-de-Noblat. A l'entendre, lui et ses collègues sont en grande difficulté suite aux augmentations des prix des matières premières.

On est en train de crever à petit feu

"La tonne d'azote est pratiquement arrivée à 800 euros. Elle était à 300 euros il y a un an. Aujourd'hui, du fioul à 1 euro, on n'a jamais vu ça. On arrive en période hivernale. On a besoin de nos engins pour nourrir nos animaux. On ne peut pas laisser crever de faim les animaux. Mais on va bientôt laisser crever de faim les agriculteurs partout en France. On est en train de crever à petit feu. Il ne va pas falloir laisser trainer les choses comme ça. C'est un ras le bol général. Même pour moi qui suis installé depuis 20 ans, c'est très dur" explique cet éleveur de poulets.

De quoi faire douter jusqu'aux jeunes agriculteurs

Que dire alors pour les jeunes agriculteurs ? Pierre a 33 ans et s'est installé depuis 4 ans en élevage bovin à Boisseuil et Pierre Buffière. A peine installé et déjà dans le doute. "En seulement 4 ans, je vois déjà des évolutions négatives autour de nous avec des charges qui augmentent. A l'époque, mon grand père vendait des veaux au même prix qu'aujourd'hui. Tout ce qu'on paye augmente mais tout ce qui rentre dans notre poche est stable. Si aujourd'hui on travaille à perte, je ne vois pas l'intérêt de continuer à produire et essayer de faire quelque chose. Il y a urgence."

On a peur que les décrets sur Egalim 2 ne sortent jamais

L'un comme l'autre en sont persuadés. Pour alléger leur fardeau, il faut que les décrets d'application de la Loi Egalim 2, censée garantir des prix en rapport avec les coût de production, soient publiés le plus vite possible. "Cela pourrait nous donner un peu d'oxygène. Il ne faut pas attendre" estime Joel. Selon Boris Bulan, président de la FDSEA en Haute-Vienne, le gouvernement peut tout à fait accélérer les choses :"il y a des lois où il faut des décrets et d'autres applicables tout de suite. La loi sur l'importation de viandes du Brésil, il n'y a pas eu de décret. Nous, il faut des décrets mais avec l'élection présidentielle qui arrive, on a peur qu'ils ne sortent jamais."