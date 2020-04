Limousin : des drives fermiers dans les lycées de Creuse et de Corrèze

Des drives fermiers s'installent dans les lycées du Limousin, en Creuse et en Corrèze. Avec la fermeture des écoles, des collèges et des lycées, certains agriculteurs qui fournissent habituellement les cantines scolaires en produits locaux se retrouvent un peu sur le carreau. Pour les aider, la région Nouvelle-Aquitaine a lancé une opération de drive fermier dans les lycées avec l'association des coordonnateurs des établissements publics d'enseignement de Nouvelle-Aquitaine(ACENA). Après un premier essai très concluant dans les Pyrénées-Atlantiques, c'est au tour de la Creuse et en Corrèze de les mettre en place à Guéret et à Brive.

Le 4 mai au lycée Jean Favard à Guéret

Au lycée Jean Favard de Guéret, les familles des lycéens sont informés de l'opération via la le logiciel scolaire pronote. Ils peuvent commander les produits locaux qui se trouvent habituellement dans les assiettes de leurs enfants en se rendant sur la boutique en ligne mise à disposition par l'Acena pour chaque lycée.

"L'idée c'est d'aider les agriculteurs en difficulté et également de montrer aux parents d'élèves qu'on ne travaille pas uniquement avec l'agroalimentaire mais aussi avec des producteurs locaux" affirme David Gipoulou, le gestionnaire du lycée.

Ils pourront ensuite récupérer leur panier le 4 mai prochain de 10h à 11h pendant le drive fermier organisé par le lycée et la mairie de Guéret sur le parking municipale devant l'établissement. "Il y aura des barrières comme sur les marchés. Il faut venir avec son chéquier ou l'appoint en espèce et rester le moins longtemps possible" explique David Gipoulou.

Le 7 mai au lycée Georges Cabanis à Brive

Au lycée Georges Cabanis les producteurs corréziens procurent entre 15 et 20% de la nourriture de l'établissement. Les familles des lycéens peuvent d'ores et déjà commander poulet, jus de pomme, yaourts ou pâtes fraiches boutique en ligne. Les parents se rendront ensuite le 7 mai de 10h à 13h au lycée dans la cour ou sous le préau pour payer et prendre leur commande. Là encore, des mesures sanitaires strictes seront mises en place "lavage de main à l'entrée avec du gel et les personnels de l'établissement seront là pour faire respecter les gestes barrières et les distanciation" assure Yannick Jos, le gestionnaire du lycée Cabanis.

Le drive remporte déjà un certain succès. En deux jours, plus de 100 personnes se sont inscrites sur la boutique en ligne.

Soulagement pour les producteurs

Une opération bien accueillie par les agriculteurs qui ont, pour certains, du mal à écouler leurs produits depuis la fermeture des écoles. C'est le cas d'Amandine Bathier de la ferme des 4 Compères à Ladapeyre. Elle livrait régulièrement 35 poulets au collège de Chénérailles et 50 poulets au lycée Favard, soit environ 25% de ses ventes, avant le confinement. Pour la jeune agricultrice qui a démarré son activité il y a six mois seulement, ce drive est un bon coup de pouce : "C'est un plus. On se sent vraiment soutenu par les lycées et on espère aussi se faire connaître comme ça" dit-elle. Elle propose ses poulets et ses pintades à la vente sur le drive du lycée Favard.