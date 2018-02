Vaches, moutons et chiens : 9 éleveurs creusois vont tenter de décrocher un prix au sein de la plus grande ferme de France Par contre, les producteurs ont jeté l'éponge. Ils trouvent le rendez-vous beaucoup trop cher et ont peur de passer inaperçus au sein de la grande région Nouvelle Aquitaine

Creuse, France

La plus grande ferme de France ouvre ses portes à Paris. Des centaines d'animaux et 700 mille visiteurs attendus sur une semaine .

La Creuse est représentée par 6 éleveurs de vaches, 2 éleveurs de moutons et un éleveur de chiens. Tous vont tenter de décrocher un prix dans les différents concours de races. Une médaille fait monter la côte de l'élevage et peut lui assurer de meilleures ventes.

Qui sont ces éleveurs et producteurs ? on le découvre sur cette carte !

"Le Salon , c'est la récompense suprême" -David Desassure , éleveur de Limousines

Tous les éleveurs présents cette année sont déjà allés au moins une fois au salon de l'Agriculture, mais l'excitation et l'enthousiasme restent intactes : "On serait déçus de ne pas être sélectionné, explique David Desassure éleveur de Limousines à Chéniers. C'est le Graal des concours et une belle aventure humaine. On noue beaucoup de contacts , même avec des citadins, et cela permet de se faire connaître."

"C'est la récompense de plusieurs mois de travail , complète son fils Jérémy, et puis quand on s'avance sur le ring avec nos animaux et que la musique résonne, c'est un moment magique. Vraiment ça me donne envie de poursuivre ce métier " conclut le jeune homme de 19 ans.

David Desassure participe au salon pour la 4° fois, mais avec toujours beaucoup d'émotions Copier

Dans la famille Roux, à Lussat, on participe au salon depuis 30 ans ! © Radio France - Olivier Estran

Une histoire de famille

A Lussat, le salon de l'Agriculture est un rendez-vous incontournable pour la famille Roux. Cela fait 30 ans que ces éleveurs sont sélectionnés pour présenter leurs moutons de race Charmoise. Une race rustique qui fournit d'excellents reproducteurs.

"On a un bélier qui va au salon pour la 4° fois. Il marche comme un chien, il est docile, facile à manœuvrer et a déjà décroché deux titres de champion, explique Gilles Roux. Au salon, on est au contact du consommateur. Les gens nous posent beaucoup de questions. C'est aussi l'occasion de réaliser quelques ventes: cette année, je retrouve un acheteur de Belgique !"

Le salon une aventure familiale pour le Gaec Roux Copier

Pour les producteurs , une vitrine très chère et pas forcement visible

Si les éleveurs sont enthousiastes, pour les producteurs c'est au contraire la soupe à la grimace. La plupart ont jeté l'éponge. Cette année, Francis Luquet producteur de miel, de nougats et de pain d'épices est le seul creusois présent sur le stand de la Région Nouvelle Aquitaine. "Pendant 8 ans, j'ai fait du bénéfice sur le stand de la région Limousin ,mais l'année dernière j'ai été déficitaire avec la région Nouvelle Aquitaine. Cette année j'y retourne pour voir, mais je me pose des questions" Cet apiculteur doit debourser 8 mille euros pour un stand de 25 mètres carrés. il faut aussi se loger à Paris.

Françis Luquet présent depuis 10 ans, mais désormais méfiant Copier

Le stand de la région Nouvelle Aquitaine rassemble 12 départements. Pas facile d’être visible au milieu des producteurs de vins de Bordeaux et de foie gras du Périgord. Voila pourquoi l'autre producteur creusois, la société Champeval préfère s'exiler dans le hall 2. C'est là que l'on retrouvera ses conserves de volaille et de gibier.