Littoral : une collecte de matériel pour les pêcheurs de Beyrouth

"Une catastrophe qui touche les nôtres." Christophe Guinot, ostréiculteur à Leucate fait partie de ceux qui, au lendemain de l'explosion qui a eu lieu à Beyrouth mardi dernier*, a pensé à ses homologues libanais. "Après cette tragédie, es pêcheurs de Beyrouth se retrouvent sans leurs outils de travail."

Il contacte alors ses collègues de l'Aude, des Pyrénées-Orientales, de l'Hérault et du Gard pour démarrer une collecte de matériels. "L'objectif est de récupérer des filets, de différentes espèces, des cordages, des bouées, des ancres, et même des vieux bateaux qu'on n'utilise plus, et de tout envoyer au Liban", détaille le pêcheur.

"Faire ça vite pour des familles"

En 24 heures, près d'une vingtaine de pêcheurs avaient répondu favorablement à l'élan de solidarité. "L'entraide entre les gens de la mer existe depuis la nuit des temps. Quand un gars est dans une situation compliquée sur l'eau, il y a une règle absolue : on se doit de l'aider, raconte Christophe Guinot, ambitieux. Je pense que nous pourrons rapidement remplir un conteneur de matériel. Mais il faut faire ça vite, des familles en ont besoin !"

Pour faire grandir cette opération, le comité régional des pêches maritimes compte mobiliser le plus grand nombre de professionnels de la mer dans toute la région Occitanie. "Nous allons d'abord entrer en contact avec le Liban dès que possible, afin de connaître leurs besoins un peu plus en détails, explique Bernard Perez, le président du comité régional des pêches, aussi pêcheur à Port-la-Nouvelle. Dès lundi, je vais appeler Didier Codorniou, le président du Parlement de la mer, Serge Pallares, le responsable de tous les ports de plaisance [...] pour trouver du soutien."

"Un effet boule de neige"

Avec les 1.500 professionnels que représente le comité, la pêche pourrait être belle. "Nous allons créer une zone, un lieu où l'on pourra récolter et stocker dans un conteneur tout ce matériel, avant qu'il ne parte pour le Liban", ajoute Bernard Perez. "Et peut-être même plusieurs conteneurs !", répond Christophe Guinot. L'ostréiculteur espère que cette initiative fera tâche d'huile, d'abord en Méditerranée, avant pourquoi pas de toucher les pêcheurs de la côte Atlantique.

"Le pêcheur a une image un peu rustre, mais il est très attachant et s'il peut aider, il est le premier à le faire", conclue Bernard Perez.

Infos pratiques

Les personnes intéressées, les pêcheurs également qui voudraient participer à la collecte peuvent contacter le Comité Régional des Pêches en Occitanie au 04 67 74 91 97.

Une partie du matériel déjà rassemblé par Christophe Guinot © Radio France - Stéphane Garcia

*deux explosions qui ont lieu au port de Beyrouth et qui ont fait 158 morts et plus de 6.000 blessés (selon un nouveau bilan du ministère de la Santé communiqué samedi).