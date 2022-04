Nouvelle éco : À Loctudy, ils lancent une application pour aider les marins bretons

"C'est l'innovation durable au service des marins." C'est ainsi que Laurianne Le Cossec résume son projet. Enfin plus qu'un projet, Glaz c'est aujourd'hui une entreprise bien concrète. Et elle va pouvoir compter sur le soutien du territoire pour se développer.

Pour la 2e année, le programme national French Tech Tremplin a récompensé des start-ups innovantes, dans le but de _favoriser la diversité des créateurs d'entreprises_. Parmi les 266 startup lauréates, deux sont Finistériennes.

Les startups seront accompagnées pendant un an au sein d’un incubateur ou accélérateur partenaire du territoire. Et elles bénéficieront d’une aide de 30 000 euros.

Trois axes pour accompagner les marins

L'une des lauréates bretonnes est une application qui s'appelle Glaz. Elle a pour but d'accompagner les marins sur plusieurs axes. Il y en a trois exactement.

Le premier axe, Kogus, concerne la transition numérique : "Nous avons développer une application qui stocke tous les documents règlementaires officiels de bord. On équipe aussi les navires d'une tablette numérique", détaille Laurianne Le Cossec.

Le deuxième axe, Ankor, c'est l'accompagnement des marins autour de la prévention des risques en mer : "Il y a des besoins importants notamment sur la réalisation du Document unique de prévention (DUP) que les marins doivent avoir à bord et à jour, sur les risques de ce métier qui est l'un des plus accidentogène au monde."

Et enfin Impakt, le troisième axe qui est encore en développement : "Mais nous allons accompagner des projets qui vise à réduire l'impact de l'humain sur les océans."

GLAZ est lauréate du dispositif Tremplin de la French Tech. © Radio France - Glaz

Un projet issu d'une association

Alors ce n'est pas à proprement dit, le démarrage d'un projet. En fait une association existe déjà depuis 2014. Elle s'appelle Maillage et elle propose des outils similaires pour les marins. L’Association Maillage a été créée en 2014 entre des armateurs et patrons de pêche Bigoudens à l’initiative de Philippe Le Moigne et Guy Le Berre. Elle enregistre aujourd’hui plus de 100 adhérents sur les ports du Guilvinec, Loctudy, St Guénolé, Douarnenez, Concarneau, La Turballe et Le Croisic.

C'est cette association qui vend certaines de ses parts à l'entreprise Glaz. L’accord a été signé hier soir 30 mars entre Julien Le Brun, Président de l’Association Maillage et Laurianne Le Cossec, Présidente de la SAS Glaz "Le modèle associatif avait atteint ses limites et le fait de passer en structure privée va permettre de faciliter le développement des services".

Par ailleurs l'association précise : " Glaz reprend les contrats en cours entre les armateurs, navires, partenaires à terre et s’engage à maintenir le niveau de service et assure pendant deux ans le maintien des tarifs de cotisation aux adhérents actuels de Maillage. Son équipe opérationnelle initiale est issue de l’Association."

Une aide pour mieux gérer et structurer son entreprise

Laurianne LE COSSEC est évidemment ravie d'avoir remporté le programme national French Tech Tremplin elle a notamment besoins d'un accompagnent autour de la structuration et du management de son entreprise "Et puis être accompagnée de manière concrète et locale sur des thématiques que je maitrise moins bien. Le quotidien d'un entrepreneur c'est fait de hauts et de bas donc c'est bien d'avoir cet appui en local"

On peut difficilement faire plus local : le siège de Glaz sera située au Guilvinec en pays bigouden.

Infos pratiques :

• Téléphone : 06 30 27 52 48

• Adresse mail : contact@glaz-ocean.fr

• Site web : http://www\.glaz\-ocean\.fr/