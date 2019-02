Loi alimentation: la présidente de la FNSEA partagée entre espoir et doutes

Nantes, France

Interrogée sur France Bleu Loire Océan, sur l'engagement de la grande distribution à mieux payer les produits achetés aux agriculteurs, la présidente de la FNSEA, dit "J'ai des doutes, il faudra que le ministère soit très solide et que l'autorité de la concurrence veille". Christiane Lambert annonce que son syndicat a déjà fait des relevés de prix avant l'application de la loi, et qu'ils vont en faire après. La présidente de la FNSEA se dit partagée entre doutes et espoir, "espoir parce que nous avons beaucoup travaillé sur ce dispositif, le seuil de revente à perte et d'autres dispositifs comme les contrats de prix en tenant compte des coûts de productions".