Loi Egalim : les Jeunes Agriculteurs portent plainte contre l'Etat, les industriels et la grande distribution

Le syndicat Jeunes Agriculteurs des Pays de la Loire lance la bataille judiciaire pour que la loi Egalim, sur l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, soit respectée. Les négociations commerciales viennent de s'achever et laissent, une fois de plus, un arrière-goût amer aux agriculteurs et éleveurs qui n'y trouvent pas leur compte : "Sous couvert de préservation du pouvoir d'achat des consommateurs, les distributeurs n'ont pas hésité à demander des baisses alors même que leurs enseignes affichent des résultats exceptionnels. C'est inacceptable !".

L'organisation syndicale vient de déposer trois plaintes au tribunal de Nantes contre la grande distribution, les industriels de l'agroalimentaire et l'Etat.

Alexis Roptin est le président des JA en Pays de la Loire : "C'est pour marquer notre colère et notre désarroi, et mettre en lumière le fait que la loi Egalim n'est pas respectée. Aujourd'hui, les prix proposés ne permettent pas aux agriculteurs de vivre de leur métier. On a un ministre (de l'Agriculture) qui souhaite que l'Etat soit plus dur avec ces pratiques-là. Mais on ne voit pas grand-chose sur le terrain".

Ces dernières semaines, les agriculteurs, à l'appel des organisations syndicales du secteur, ont mené de nombreuses opérations coup de poing dans les grandes surfaces de la région. D'autres actions, d'autres manifestations sont envisagées prochainement pour continuer à mettre la pression sur les acteurs économiques de la filière.