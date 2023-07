Loi sur la restauration de la nature : les agriculteurs manifestent ce mardi leur opposition à Strasbourg

Des agriculteurs alsaciens et des représentants syndicaux du monde agricole venus des quatre coins de l'Europe (d'Espagne, d'Allemagne, des pays d'Europe de l'Est) manifesteront ce mardi matin (à partir de 8h) devant le Parlement européen à Strasbourg. Ils ne bloqueront pas la ville, car seule une vingtaine de tracteurs sont annoncés. Entre 150 et 300 agriculteurs sont attendus.

Ils souhaitent obtenir le rejet d'un projet de loi européen sur "la restauration de la nature" et de la biodiversité. Un vote crucial aura lieu ce mercredi sur le sujet.

La FNSEA redoute la perte de 10% des terres agricoles

Selon la FNSEA, ce texte imposerait trop de nouvelles contraintes à un secteur déjà en difficulté. Les agriculteurs seraient obligés d’abandonner 10 % des terres agricoles, qui seraient remplacées par des haies, des arbres fruitiers, des fossés, des étangs.

Le syndicat estime qu'il n'est pas opportun de réduire la production agricole, surtout en temps de guerre et que les agriculteurs font déjà beaucoup pour préserver la biodiversité.

Comme la FNSEA, les principaux syndicats agricoles européens sont vigoureusement opposés à ce projet de loi sur la restauration de la nature. 3.300 scientifiques du continent ont eux, au contraire, soutenu le texte dans une lettre ouverte, publiée à la mi-juin.