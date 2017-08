Loir-et-Cher : l'ONG Foodwatch remporte sa bataille pour la défense des cornichons locaux

Deux semaines après la publication d'un rapport dénonçant l'étiquetage malhonnête des cornichons Charles Christ, l'ONG Foodwatch a obtenu son retrait des rayons pour les prochains mois en France. Un revirement au goût de victoire.

Le 13 juillet, l'ONG Foodwatch publie une enquête sur des produits "Made in France" qui ne le sont pas vraiment. Dix produits sont pointés du doigt. Parmi eux, les cornichons Charles Christ du groupe Reitzel. Il est indiqué sur le pot qu'ils sont conditionnés dans le Loir-et-Cher. En réalité, ils sont cultivés en Inde.

Face à la polémique naissante, le groupe Reitzel contacte rapidement l'ONG. Il est d'ailleurs le seul mis en cause par l'enquête à le faire. "Ils avaient à coeur de nous informer de leur démarche" précise Chloé Stevenson, chargée de campagne pour Foodwatch. Pour rappel, le groupe Reitzel soutient les quatre producteurs du Loir-et-Cher qui se sont lancés dans la production de cornichons ces dernières semaines.

Huit personnes sur dix sont prêtes à payer plus lorsque le produit est français - Chloé Stevenson de Foodwatch

Le groupe Reitzel, qui commercialise les cornichons Charles Christ, a fait marche arrière. Il s'engage à ne plus les mettre en vente dans les prochains mois. Un rebondissement synonyme d'avancée dans la lutte de Foodwatch sur la transparence des étiquetages. "On pense que c'est important de montrer qu'il est possible d'avoir un étiquetage honnête. Quand on a un exemple comme celui de ces cornichons où on voit qu'il y a une réelle amélioration après qu'une association dénonce un problème, c'est effectivement un pas dans le bon sens" explique Chloé Stevenson.

"La marque, qui nous a contactés, a reconnu que leur étiquetage pouvait induire en erreur le consommateur. On demande désormais aux autres fabricants qu'on a pointé du doigt, et également à toute une série de marques qui s'adonne aux mêmes types de pratique, d'avoir des informations qui soient claires. Huit personnes sur dix sont prêtes à payer plus lorsque le produit est français. Beaucoup de gens ont donc envie de soutenir des filières et via cet étiquetage souvent flou, les consommateurs n'ont pas la possibilité de faire des choix de manière éclairée".