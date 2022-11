Loire-Atlantique : à Joué-sur-Erdre, un "état des lieux" des poissons après la vidange du lac de Vioreau

Le barrage de Vioreau, à Joué-sur-Erdre, en Loire-Atlantique, date du XIXème siècle. Et il va avoir le droit à de gros travaux de modernisation et de sécurisation. Un chantier qui doit durer un an. Mais pour qu'il puisse débuter, le lac doit être entièrement vidé. Depuis deux semaines, la fédération de pêche est mobilisée pour récupérer tous les poissons.

Ils sont une dizaine de pêcheurs en combinaison cirée. De l'eau jusqu'aux hanches, ils tiennent un filet. Le but : prendre au piège les poissons. C'est ce qu'on appelle la pêche à la senne. "C'est un filet à mailles plus ou moins grandes en fonction des espèces et des tailles de poissons qu'on veut sélectionner, détaille Vincent Mouren, le directeur de la fédération de pêche de Loire Atlantique. Le principe est tout simple : encercler le poisson en déployant la senne sur les bords du plan d'eau, de la rassembler pour pouvoir les attraper plus facilement avec des épuisettes. Puis les emmener sur la table de tri."

Gardons, brèmes, carpes

Et des espèces, on en trouve des dizaines dans le lac de Vioreau, selon le président de la fédération, Bernard Hamon. De la carpe à la brème, en passant par le gardon. Mais aussi des espèces protégées, comme les anguilles. Après la pêche, il faut trier les poissons. D'un côté, on met ceux qui seront transportés vers d'autres lacs aux alentours, de l'autre, les nuisibles comme les poissons chat.

Les pêcheurs trouvent des dizaines d'espèces de poissons différentes. © Radio France - Aglaé Gautreau

Pour Bernard Hamon, cette vidange est donc très utile : "Pour beaucoup de pêcheurs, c'est presque un drame. Ça se comprend vu le potentiel du plan d'eau. Mais j'y vois quand même du positif, Ça nous permet de faire un état des lieux de la biomasse du plan d'eau, suite à cela, d'en tirer des conséquences, et d'avoir une gestion plus en adéquation avec les qualités du plan d'eau".

Plus de quantité dans les semaines à venir

Après chaque passage de senne, il faut peser le butin : après le premier passage, on a "38 kilos de sandres et 2 kilos de blancs". Mais selon le président, le compte n'y est pas encore, puisque l'opération sera renouvelée dans la journée.

Et les quantités devraient augmenter dans les semaines à venir à mesure que la vidange progresse. En 2003, lors de la dernière vidange du lac, près de 9 tonnes de poisson avaient été pêchées.

Les travaux et la vidange du lac représentent un coût total de 16,5 millions d'euros.