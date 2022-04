Loire-Atlantique : à Pont-Saint-Martin, la mairie rachète une ferme pour y installer un agriculteur

Pour Yannick Fétiveau, le maire de Pont-Saint-Martin, il s'agit certainement d'une première en Loire-Atlantique. Sa commune vient en effet d'acquérir les bâtiments du GAEC de la Moricière, installé à la sortie du bourg, sur la route départementale qui mène à Rezé. L'objectif affiché derrière cette reprise, trouver au plus vite un agriculteur pour reprendre les activités de la ferme.

180 hectares de terrain

Avec ses 180 hectares de terrain, le GAEC de la Moricière représente près d'un quart de la surface agricole de la commune de Pont-Saint-Martin. L'ancien gérant, Olivier Batard, y élevait près de 80 vaches laitières à l'année. Fier d'avoir converti sa production en agriculture biologique, il a désormais pris sa retraite.

Deux frères venus de Bretagne ont ensuite pris sa succession. Les deux repreneurs voulaient néanmoins tout revendre à leur tour, les infrastructures comme le terrain, pour un éleveur de chevaux. "Un vrai crève-coeur" pour Olivier Batard, qui a vu partir ses vaches laitières quitter l'exploitation. "Je n'ai pas transmis la ferme pour que ça finisse comme ça. Pour moi, il faut surtout garder un tissu rural, y compris dans une commune périurbaine comme Pont-Saint-Martin, les habitants y sont attachés".

Une reprise par la mairie

Le maire de la commune est sur la même longueur d'onde. Pour lui, impossible de voir disparaître l'une des quatre dernières exploitations agricoles de Pont-Saint-Martin. "Cela me paraissait inconcevable", assure Yannick Fétiveau. "À une époque où l'on cherche avant tout à produire en circuit court, il nous faut garder cette agriculture de proximité. C'est un enjeu très important pour notre consommation locale".

La mairie de Pont-Saint-Martin a donc décidé de prendre le taureau par les cornes et de gérer à son tour l'exploitation. Elle s'occupe de la partie bâtiments et matériel. De son côté, et en accord avec la municipalité, la SCIC Nantes Nord, une coopérative d'agriculteurs, gère les terrains de l'exploitation le temps de retrouver un repreneur. D'après le maire, plusieurs contacts ont déjà été établis, notamment avec deux jeunes éleveurs prêts à s'installer.

On a des jeunes qui sortent de formation prêts à venir et à s'installer sur le long terme. C'est un bon espoir pour le futur" - Yannick Fétiveau, le maire de Pont-Saint-Martin.

Le maire de Pont-Saint-Martin a également reçu plusieurs appels d'autres élus du département, eux-aussi intéressés par le projet. "Il y aura des petits derrière ça, c'est sûr. D'autres communes vont prendre exemple", affirme Olivier Batard, le retraité. "J'ai beaucoup de collègues qui vont partir à la retraite et qui espèrent bien trouver un jeune pour reprendre". Le futur repreneur du GAEC de la Moricière aura en effet un loyer à payer pour gérer l'exploitation. Et une fois l'argent nécessaire mis de côté, il pourra à son tour racheter le terrain et les installations sur place.