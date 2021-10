Loire-Atlantique : Biolait lance un appel à l'aide aux consommateurs français

Le groupement Biolait (2.500 producteurs) appelle "tous les Français à agir dès aujourd’hui avec un seul geste simple : l’achat d’un pack de lait bio par foyer". "Et si une soirée crêpes pouvait tout changer ?" écrit le premier collecteur de lait bio en France. Apres plusieurs années de croissance, entre 15 et 20% par an, le marché s'est effondré.

Trop de producteurs bio

Le marché du bio est confronté aujourd'hui à un double phénomène : d'un coté les consommateurs qui, après la pandémie, sont de plus attentifs au prix et de l'autre, de plus en plus de producteurs de lait qui se convertissent au bio. _"La production a augmenté plus vite que la capacité du consommateur à acheter"_, résume Christophe Sablé, secrétaire général de la Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique.

Christophe Sablé explique : "On est un peu dans une impasse. On est obligé de déclasser du lait bio en conventionnel avec des prix moins bons et qui impactent directement les producteurs biologiques".