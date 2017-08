Loire-Atlantique : des vendanges sans doute précoces pour le muscadet

Les vendanges pourraient commencer fin août ou début septembre dans le vignoble nantais. Soit quinze jours plus tôt que l'année passée. C'est dû à un ensoleillement exceptionnel en juin et en juillet. Malgré le gel, le millésime 2017 s'annonce de qualité.

Les machines à vendanger et les sécateurs pourraient être de sortie plus tôt que prévu dans le vignoble nantais. "Sauf contre-temps de dernière minute, les premiers raisins pourraient être récoltés fin août voire début septembre. Nous avons quinze jours d'avance par rapport à l'an dernier" prévient Romain Mayet ingénieur viticole au syndicat de défense de l'appellation muscadet (SDAOC) . A l'origine de cette précocité, un ensoleillement exceptionnel en juin et juillet. "La vigne est dans un état sanitaire que l'on peut qualifier de très bon voire d'exceptionnel" souligne Romain Mayet.

Un millésime 2017 de qualité

Le raisin est actuellement en cours de maturité. Et les vignerons scrutent le ciel avec attention. "Dans l'idéal, il nous faudrait une bonne averse et des températures un peu plus élevées dans les jours à venir" affirme Michel Petiteau viticulteur à Vallet et propriétaire de 30 hectares. "On se dirige vers un millésime 2017 de qualité. On peut espérer de très bons degrés. 12 degrés, c'est possible" conclut Michel Petiteau.