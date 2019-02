Loire-Atlantique : joli succès pour la marque de lait équitable "les éleveurs vous disent merci"

Premier succès pour les producteurs de lait de Loire-Atlantique qui ont lancé leur marque équitable "les éleveurs vous disent merci" avec Intermarché. En un an, via la laiterie de Saint-Père-en-Retz, ils ont écoulé 21 millions de litres de lait, soit quatre fois plus que leurs prévisions.

Loire-Atlantique, France

Comme Elodie Ricordel, 33 ans, agricultrice à Avessac, ils sont cinq producteurs de lait à s'afficher tout sourire sur les briques "les éleveurs vous disent merci". La marque se revendique équitable et l'indique sur ses produits. Sur les 88 centimes que paye le consommateur, la moitié est reversée au producteur; ce qui représente autour de 10 centimes de plus par litre que pour la moyenne des éleveurs. Le contrat a été signé pour cinq ans.

Sur l'exploitation d'Elodie où ils sont quatre à travailler, ils vont toucher 20.000 euros supplémentaires pour l'année écoulée. Au total, Intermarché reverse un peu plus d'1,5 million d'euros aux producteurs de Loire-Atlantique pour cette première année, ce qui fait une moyenne de 8.400 euros supplémentaires par exploitation.

C'est une reconnaissance du travail effectué. Cela permet d'être payé correctement pour faire face aux charges. On va non seulement pouvoir payer nos factures, assurer la pérennité de nos exploitations mais aussi prévoir d'autres investissements notamment pour le bien-être des animaux" Elodie Ricordel, agricultrice à Avessac

Pour 2018, le bonus est d'1,5 million d'euros pour les agriculteurs © Radio France - Anne Patinec

Face au succès de la marque, à la laiterie de Saint Père en Retz (qui appartient à Intermarché), il a fallu sacrément s'organiser, modifier les plannings des 330 salariés pour répondre à la demande des 1800 magasins de l'hexagone. Désormais "Merci" se décline aussi sur des plaquettes de beurre et des pots de crème. Pour l'instant, la marque équitable représente environ 10% du lait produit par la laiterie.

Reconnaissance des consommateurs

Au delà du succès commercial dans toute la France, Elodie n'en revient toujours pas de la reconnaissance des consommateurs. Elle reçoit régulièrement des courriers avec sa photo découpée sur la brique de lait et des messages d'encouragement de gens qui veulent acheter des produits plus responsables et plus citoyens.

Intermarché réfléchit à étendre la marque à d'autres productions comme la viande ou le vin. Le mois prochain, ils vont lancer la vente des oeufs "Merci". Quant aux éleveurs, ils sont de plus en plus nombreux à adhérer au groupement de producteurs, ils sont actuellement 180 en Loire-Atlantique sur les 370 que compte la laiterie de Saint-Père-en-Retz. Ils planchent aussi sur une nouvelle charte qui favorise les vaches en pâturage, le bien-être animal et l'absence d'OGM.