Loire-Atlantique : alerte rouge, la sécheresse gagne du terrain

Le secteur des côtiers bretons, dans le sud de la Loire-Atlantique va passer, jeudi, en alerte rouge sècheresse. Ce niveau de crise va entrainer des restrictions d'utilisation de l'eau. Pauline Sainte, responsable au service eau et environnement à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer en Loire-Atlantique explique : "Un certain nombre d'usages seront interdits à partir de la ressource d'eau superficielle, c'est à dire les prélèvements dans les cours d'eau ou les plans d'eau. Ca concerne principalement les usages agricoles avec des interdictions d'irriguer notamment les grandes cultures, les céréales par exemple". Pour les particuliers, les prélèvements dans les puits vont être encadrés, y compris pour les professionnels, notamment pour l'arrosage des pelouses et des jardins.