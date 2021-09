Loire-Atlantique : nouvelles restrictions sur l'usage de l'eau dans des bassins versants

La préfecture de Loire-Atlantique vient de prendre un arrêté ce vendredi matin pour limiter l'usage de l'eau de certains bassins versants. À cause de la sécheresse, le niveau de certains d'entre eux est dangereusement bas.

Les bassins affluents du Nord et Sud Loire sont placés en alerte renforcée à cause de leur niveau d'eau particulièrement bas en cette période de sécheresse. C'est "le manque de précipitation de ces dernières semaines" qui pousse la préfecture de Loire-Atlantique à prendre cet arrêté. Le bassin de la Sèvre nantaise est placé en alerte, celui de la Maine en alerte renforcée et celui de la Sanguèze en crise, enfin le sous-bassin de la Moine est classé en vigilance.

Diverses restrictions

Il est possible de consulter les différents niveaux de vigilance sur cette carte. Certains usages, par exemple agricoles, sont totalement interdits pendant que ces alertes sont en cours. Pour vérifier les différentes restrictions vous pouvez comparer votre situation dans l'annexe 2 de ce document. La préfecture indique que les restrictions s'appliquent également aux "eaux de surface et à leurs nappes d'accompagnement". Il est également possible de consulter directement les arrêtés sur votre zone grâce à cette carte.