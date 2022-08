Loire-Atlantique : plusieurs cas de grippe aviaire détectés à La Turballe

Le cauchemar menace de se répéter, alors que certains ont encore la tête aux vacances. Plusieurs cas de grippe aviaire ont été détectés à La Turballe, annonce ce samedi 20 août la préfecture de Loire-Atlantique. Ce sont des goélands argentés morts qui ont été testés positifs à "l'influenza aviaire". En plein dans un contexte de multiplication des cas dans l'Ouest de la France et après une année difficile en Vendée et en Loire-Atlantique, avec plus de 800 exploitations touchées et des millions de volailles abattues.

Des faits également constatés dans les Hauts-de-France, les côtes normandes ou la Bretagne. Plus récemment, c'est la Somme et la Manche qui ont enregistré des cas de ce genre. En réaction, une zone de contrôle temporaire vient d'être déclarée sur les communes de La Turballe, Mesquer, Le Croisic, Guérande et Piriac-sur-Mer.

Une surveillance plus importante des élevages en place

La préfecture appelle les entreprises à mettre le plus possible leurs volailles à l'abri. Les particuliers doivent eux aussi faire plus attention à leurs oiseaux, surtout pour éviter de transmettre le virus. Une surveillance plus importante des élevages est désormais mise en place avec des autocontrôles pour éviter toute propagation.

Les autorités demandent à ne surtout pas "approcher ou nourrir" les oiseaux sauvages dans ce contexte difficile. Enfin, si vous trouvez un cadavre d'oiseau sauvage, il est demandé de ne "pas le manipuler et toute personne potentiellement en contact avec les oiseaux sauvages doit prendre toutes les précautions pour ne pas introduire le virus" chez soi.