Loire-Atlantique : trois élevages tagués

Trois élevages de Loire-Atlantique, à Casson et Héric, se sont réveillés jeudi matin avec ces inscriptions taggées sur leurs murs : « Elevage : berceau des pandémies » et « Sauvez des vies, abollissez l’élevage » . Pour la FNSEA 44 et les Jeunes Agriculteurs 44, "ce dénigrement de l’agriculture est inadmissible". Les deux syndicats agricoles rappellent que la France a "l’agriculture la plus vertueuse du monde et la plus durable". La FNSEA 44 et les Jeunes Agriculteurs 44, dénoncent "l'extrémisme" et le "manque évident de discernement" des personnes qui ont fait ces tags en pleine nuit. Elles réclament le renforcement de la protection des agriculteurs et de leurs famille