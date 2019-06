Au congrès des JA, le ministre Didier Guillaume condamne la vidéo tournée dans l’abattoir d'Andrézieux-Bouthéon

Roanne, France

"Ce qui s’est passé cette semaine dans ce département est intolérable et inacceptable." A la tribune du congrès des Jeunes Agriculteurs, les mots du ministre de l’agriculture Didier Guillaume sont forts. Il condamne la vidéo choc prise par une association dans la Loire et diffusée cette semaine : "Nous ne pouvons pas accepter ces images" martèle-t-il. "Il est intolérable que l’on entre dans un élevage, dans un abattoir, que l’on montre du doigt, que l’on traître les agriculteurs de pollueur ou d’empoisonneur."

On y voit des moutons, des agneaux, des chèvres, des porcs et des porcelets égorgés. Certains tentent de s'échapper en voyant leurs congénères tués.

Le ministre de l’agriculture précise également que Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, a donné une instruction à tous les procureurs de la République de tous les départements pour demander que ces actes soient sanctionnés et condamnés le plus vite possible.

Le président des Jeunes Agriculteurs Samuel Vandaele. © Radio France - Victor Vasseur

Une rallonge budgétaire

Le ministre Didier Guillaume s'est par ailleurs engagé ce jeudi à à garantir les financements de l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs. "Aujourd'hui, une grosse crainte de notre réseau, c'est de ne pas avoir suffisamment de fonds pour accompagner les jeunes à l'installation et à la transmission. Le ministre de l'Agriculture s'est engagé à ce que chaque installation aidée puisse être accompagnée, que ce ne soit pas un frein" précise Samuel Vandaele, le président national des JA.

Le 53ème congrès des Jeunes Agriculteurs s'ouvrent aujourd'hui. © Radio France - Victor Vasseur

Didier Guillaume ajoute : "Il est impossible qu'il y ait un seul jeune qui ne puisse pas s'installer pour une question de budget". L'enveloppe de la dotation jeunes agriculteurs sera donc relevée. Il devrait y avoir plus de 6.000 bénéficiaires en 2020. "Ça veut dire qu'on va remettre encore plus de jeunesse dans la ruralité, des agriculteurs actifs dans les territoires, dynamiser nos espaces ruraux" complète Samuel Vandaele.