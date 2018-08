Véronique Murat, la présidente de l'association et Sébastien Farjeon, un agent remplaçant.

Feurs, France

Partir en vacances, ce n'est pas toujours facile pour les agriculteurs. Mais depuis une dizaine d'années, l'association Service remplacements Loire aide les exploitants à partir en vacances. Presque 200 salariés sont répartis sur tout le département de la Loire pour donner un coup de main aux 900 adhérents de l'association.

Sébastien Farjeon est agent de remplacement depuis treize ans. Il a d'abord commencé en travaillant les week-ends avant d'obtenir un CDI avec le service de remplacement. Depuis lundi 6 août, et jusqu'au vendredi 10 août, il travaille sur une exploitation près de Feurs : il s'occupe d'une soixantaine de vaches pendant que l'éleveur est en vacances. "Je suis venu la veille de son départ pour prendre les consignes, il m'a expliqué la traite, le pansage, l'alimentation et le soin à donner aux veaux." explique-t-il.

Pour lui, pouvoir permettre aux agriculteurs de partir se reposer quelques jours, c'est important : "C'est enrichissant de se dire qu'on permet à des éleveurs de partir tranquille. C'est leur entreprise, elle tourne, elle est d'aplomb, et quand ils reviennent une semaine plus tard, il faut qu'ils la reprennent dans le même état".

Un manque de main d'oeuvre

Mais pour l'association du service de remplacement, cette main d'oeuvre agricole commence à manquer. Véronique Murat est la présidente de Service remplacements Loire : "Le mois d'août, c'est une grosse période de tension, il faut qu'on trouve beaucoup de salariés, donc des jeunes qui travaillent juste pour l'été, en plus de nos agents en CDI, qui eux-aussi partent en vacances. On galère un peu pour trouver des salariés et c'est dommage parce qu'on a un vrai rôle social pour les agriculteurs".

Le manque de salariés met en péril ce service de remplacement dans la Loire. Pour essayer de trouver plus de main d'oeuvre, l'association travaille avec Pôle Emploi. Des réunions auront lieu dans la Loire entre le 13 et le 17 août, pour des personnes qui ont envie de changer de vie et d'apprendre le métier d'agriculteur.