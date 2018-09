Cinq camions de l'entreprise Europargri ont transporté plusieurs animaux en Turquie. Le convoi est parti le lundi 20 août, et d'après les ONG CIWF et Eyes on Animals les conditions de transports des bêtes n'étaient pas bonnes. Les ONG dénoncent aussi le non respect de l'itinéraire de départ.

Saint-Germain-Lespinasse, France

Deux ONG (CWFT et Eyes on animals) alertent sur les conditions de transports de bovins partis de Saint-Germain Lespinasse (Loire) le 20 août dernier pour aller en Turquie. Elles dénoncent aussi le non respect du trajet de départ. Le parcours a été rallongé, sans accord selon les ONG. Ce qui va à l'encontre de la réglementation. La préfecture de la Loire est chargée de valider les trajets. Elle est en train d'effectuer des vérifications pour savoir s'il y a eu des dysfonctionnements.

Des conditions de transport désastreuses

Environ 275 bovins qui ont été acheminés par cinq camions, au départ de Saint-Germain Lespinasse (Loire) et en direction de la ville d'Edirne (Turquie). Mais selon les ONG : CWFT et Eyes on animals qui ont enquêtées, les transporteurs n'ont pas respecté le trajet. "Ils se sont en effet arrêtés à Edirne dans un premier temps" nous confie Agathe Gignoux chargée des relations public à CIWF. "Mais les transporteurs ont repris la route. Edirne n'était pas la destination finale contrairement à ce qui a été annoncé aux autorités. Les animaux sont repartis et sont finalement allés à Antalya et à Polatli (Turquie). En plus l'itinéraire n'a pas été respecté" affirme l'employé de CIWF. Les ONG déplorent les conditions de transport délicates des animaux, confinés dans des bétaillères à plus de 35 degrés.

Des accusations sans fondement selon Europagri

Beaucoup de questions se posent. Sur les conditions de transport de ces animaux, la direction d'Europagri, entreprise basée à Saint-Germain-Lespinasse qui sélectionne les bovins, ne comprend pas ces accusations. Elle affirme que les animaux ont été transportés dans de bonnes conditions. "Les températures dans les bétaillères n'excédaient pas 35 degrés et ce sont des températures tout à fait réglementaires" nous confie Christian Durris, le patron d'Europagri. Par ailleurs les bêtes ont bien été envoyées à Edirne comme c'était prévu selon le directeur Europagri. Concernant le changement de trajet, il explique que "ça n'a rien d'exceptionnel, les conducteurs ont changé de plan car il y avait un imprévu au port de Bari, on n'a pas cherché à le cacher, nous allons communiqué tous les documents à la préfecture".

La préfecture de la Loire, qui valide les trajets, mène son enquête pour savoir s'il y a eu des dysfonctionnements.