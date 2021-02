Loire : la crise sanitaire a donné un nouvel élan au drive fermier

Avec la crise sanitaire et surtout le premier confinement, de plus en plus de consommateurs se sont tournés vers l'achat direct aux producteurs. Dans la Loire, le premier confinement a tout simplement permis au drive fermier Loire 42 de maintenir son activité.

Comme chaque vendredi, en rentrant du travail, Adeline s'arrête au point de retrait du drive fermier 42 situé à Chamboeuf. Elle récupère sa commande de fruits, légumes, viande et fromage passée sur internet. Une habitude que cette mère de famille a pris lors du premier confinement, en mars 2020. "J'allais déjà acheter à la ferme mais c'est séparé pour les fruits, la viande etc., donc je cherchais un drive fermier qui regroupe un peu toutes les composantes", explique-t-elle. "Je pense que c'est un bon principe, _ça fait tourner le local, c'est pratique et rapide_... tout pour plaire", résume cette habitante de Saint-Just-Saint-Rambert.

Dix fois plus de clients

Comme elle, ils sont plusieurs centaines à avoir passé commande auprès du drive fermier au printemps 2020. Au point que la quinzaine de producteurs du réseau s'est retrouvée un peu débordée, admet Anne Colas. "On a multiplié notre fichier client par 10 à ce moment-là !", se souvient cette éleveuse de vaches laitières installée à Chamboeuf avec son mari. Leur ferme est aussi l'un des points de retrait du drive, il a d'ailleurs ouvert au moment du confinement. Les trois autres points de retrait sont installés à Chambles, Saint-Paul-en-Jarez et Chalain-le-Comtal.

Le premier confinement instauré pour ralentir la propagation de l'épidémie de coronavirus a été une période clé pour le drive fermier 42, qui existait depuis 2016. "On était dans une phase un peu limite et le fait qu'il y a eu le confinement ça nous a vraiment fait connaître", confirme Anne Colas. Elle n'est pas certaine que le drive aurait survécu sans cet engouement pour les productions locales né avec la crise sanitaire.

Le confinement a un peu changé les mentalités

Un Français sur quatre a modifié son comportement d'achat depuis le début de la crise selon une étude parue en novembre menée par SAP et Accenture. En privilégiant, pour l'alimentaire, les achats de proximité (+20%) et les circuits courts (+100%). "Même si on est sur un axe assez passant, les gens ne prenaient pas le temps de s'arrêter, tandis qu'avec le confinement, ils ont réfléchi et ils avaient plus le temps, ils ont regardé ce qu'il y avait autour de chez eux, ça a un peu changé les mentalités et tant mieux", analyse Anne Colas.

Tant mieux pour le drive fermier 42, qui projette d'ailleurs d'investir en 2021 dans une chambre froide sur son point de retrait de Chamboeuf, afin d'assurer un meilleur service. Pour l'instant, c'est un camion frigorifique dans la cour de l'exploitation de la famille Colas qui joue ce rôle.