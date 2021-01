Loire : le virus de la grippe aviaire identifié avec certitude sur les cinq cygnes morts à Arthun

Un laboratoire de l'Anses confirme la présence du virus de la grippe aviaire, sur les cinq cygnes retrouvés morts en début de semaine, sur la commune d'Arthun dans la Loire.

Les mesures de restrictions et de contrôles décidées lundi soir pour huit communes du Forez restent donc en vigueur. Il s'agit des communes suivantes : Arthun, Boën-sur-Lignon, Bussy-Albieux, Pommiers, Sainte-Agathe-la-Bouteresse, Sainte-Foy-Saint-Sulpice, Saint-Étienne-le-Molard, Saint-Sixte.

A ces mesures s'ajoute l’interdiction de la chasse au gibier d’eau et au gibier à plume sur Arthun et les communes avoisinantes. La préfecture doit rendre dans les prochaines heures un nouvel arrêté rappelant ces mesures et précisant sous quelles conditions dérogatoires les produits issus des volailles détenues dans les exploitations de la zone de contrôle pourront être commercialisés.