Loire : les agriculteurs du Roannais ont lutté contre le gel pendant la nuit

Villemontais, France

L'épisode climatique était prévu ce qui a permis aux exploitants de se préparer. Ce fut le cas notamment dans le Roannais à Villemontais. Les viticulteurs avaient acheté de grandes quantité de paille qu'il ont fait bruler au milieu de la nuit, en comptant sur le vent aussi pour réchauffer l'air et protéger les plants. Des viticulteurs qui ne peuvent pas se permettre de ne rien faire pour protéger leurs cultures nous explique Pascal Neyron du domaine de la Rochette : "Cela tient à pas grand chose. Une gelée de printemps peit détruire la récolte uniquement pour quelques demi-degrés. Donc si on peut atténuer ces températures, on le fait. Mais avec des moyens qui sont un peu compliqués. Le plus efficace serait de mettre de la chaleur à l'intérieur des rangs mais on ne peut pas. Nous ne sommes pas équipés. On a donc fait de tas de paille en bouts de rangs de manière à ce que le vent puisse envoyer la fumée sur la parcelle. Les anciens ont très rarement connu les grosses gelées. Depuis 2017 il y en a de très importantes".