Loire : les dangers de l'hiver doux pour les pommes du Pilat

Une vague de froid est attendue cette semaine sur la Loire et la Haute-Loire après des températures très douces. Une météo plus en adéquation avec la saison qui devrait rassurer notamment les professionnels en montagne qui devraient enfin voir tomber des flocons de neige. Bonne nouvelle aussi pour les arboriculteurs pour qui la période est aussi incertaine.

Leurs arbres fruitiers sont en grande partie dans ce qu'on appelle le repos végétatif : l'arbre hiberne en quelque sorte jusqu'au prochain cycle printanier. D'ici là il doit avoir absorbé une dose minimum de froid (en dessous de 7 dégrés), jusqu'à 1200 h pour certaines variétés, notamment de pommiers. Pour l'instant le compte n'y est pas explique Roland Rivory, arboriculteur à Maclas et président de la Coopérative des Balcons du Mont Pilat : "pour l'instant, en heures de froid, on est autour de 600-650 heures de froid. C'est une année très faible, au niveau de 2015-2016. Ca peut être vite rattrapé : il suffit d'un mois avec du gel la nuit et des températures plus basses pour arriver à nos 1200 heures".

Privilégier des variétés moins gourmandes en froid ?

Avec le changement climatique, la situation impose de s'interroger sur les variétés qui poussent chez nous car ces hiver doux sont appelés à se répéter. "Il y a des recherches sur des variétés qui ont moins besoin de froid" commente Roland Rivory. "Mais ce sera long car c'est difficile d'obtenir une pomme qui nous convient gustativement et qui aurait moins de besoin en froid".

L'autre conséquence de la météo, c'est le manque d'eau. Les retenues collinaires et les nappes ne se remplissent pas. Sur l'année 2022, on est arrivé à 500mm d'eau cumulés sur le secteur. En temps normal c'est autour de 800 mm.