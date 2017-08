Loire : les producteurs d'oeufs locaux évitent les insecticides

Cinq entreprises française ont reçu des œufs contaminés à l'insecticide fipronil. Des œufs produits industriellement. Du côté des producteurs locaux, on cherche plutôt à éviter ce produit, interdit par l'Union européenne sur les animaux destinés à la chaîne alimentaire.

Cet insecticide permet de soulager les poules assaillies par le pou rouge, surtout pendant les périodes de canicules. Elles se grattent et ne se sentent pas bien, du coup elles pondent moins d’œufs. Un manque à gagner important pour les industriels.

Mais du côté des producteurs locaux, on n'observe pas une baisse si importante. En plus pour Paul Chataignon, producteur d’œufs de la Ferme des Moulins à Sainte-Croix-en-Jarez, si les poules vivent en plein air, elles sont beaucoup moins gênées par les poux : "On a des bâtiments où les poules sortent dehors, ça n'a rien à voir avec un bâtiment industriel où les poules ne sortent jamais, et sont confinées avec l'obligation de rester avec les poux", parce que ces petites bêtes aiment surtout sortir la nuit et s'installer là où les poules restent le plus.

Paul Chataignon ne veut pas traiter ses poules avec ce produit, pour des raisons éthiques.

Pour ce producteur, il n'y a donc pas besoin de traiter ses poules. Elles ne sont pas épargnées par le pou rouge, mais vivre en extérieur leur permet d'être beaucoup moins importunées que des poules en batterie selon lui.

Pour l'instant, ce sont des entreprises qui transforment les œufs en poudre ou en liquide qui sont touchées par la contamination au fipronil. Une activité bien loin de la vente directe pratiquée par Paul Chataignon. Le gouvernement a annoncé ce mardi qu'il ouvrait une enquête chez tous les fabricants de produits à base d’œufs.