Cela fait "deux, trois ans" que le phénomène s'accentue, selon Hervé, producteur de cerises à Cellieu (Loire). "Plutôt une dizaine d'années, mais ça a pris de l'ampleur", renchérit Henri Mazenod, président de la section fruits de la FDSEA de la Loire. Comme eux, plusieurs producteurs s'inquiètent, en pleine saison des cerises, de nombreux vols dans leurs vergers. "Pas des maraudes", explique Hervé. "Quand on voit des gens goûter, on ne dit rien. Mais c'est quand on les voit arriver avec un sac et ramasser par poignées entières qu'on leur dit de rendre le sac et de partir", explique-t-il.

Des vols de plus en plus organisés

Ce qui pose question à ces arboriculteurs, c'est le mode opératoire de ces vols. De plus en plus organisés. "Ce sont des bandes organisées qui font ça, qui viennent de relativement loin, trente, quarante kilomètres", avance Henri Mazenod. "Ils viennent la nuit, à quatre, cinq, six, sept ou huit" personnes, explique ce producteur. "Nous, ceux qu'on a pris, ils venaient de la banlieue lyonnaise".

Le phénomène est particulièrement visible en début de saison. "C'est surtout vrai pour les premières variétés, quand la cerise se vend plus cher. Maintenant, on n'a pratiquement plus de vols, elle est tellement peu chère", souligne Henri Mazenod.

Difficile d'empêcher les vols, la nuit, sur des productions de plusieurs hectares (ici, à Cellieu). © Radio France - Sarah Mansoura

Des rondes effectuées par les gendarmes

Les producteurs ont donc sollicité les autorités préfectorales pour tenter d'endiguer le phénomène. Depuis, dans la Loire, les itinéraires des patrouilles de gendarmes incluent, durant la saison des cerises, les routes longeant les vergers. "Les gendarmes font des rondes, régulièrement, ils passent un peu à toutes les heures, la nuit. Ils interpellent les voitures un peu suspectes", décrit-il.

Et protéger ses productions n'est pas aisé. '"On est obligés d'installer des caméras, des alarmes dans les vergers, pour les intercepter sans qu'ils ne le voient. Ce sont des coûts supplémentaires", regrette Henri Mazenod.