Loiret : pour les agriculteurs, les gouttes de pluie ne résolvent pas le problème de la sécheresse

Enfin quelques gouttes de pluie dans le Loiret, dans la nuit de dimanche à lundi, 4,2 millimètres d'eau sont tombés sur la station météorologique de Sandillon. Depuis le 1er juillet, il n'y a eu que sept jours de pluie sur cette station située à une dizaine de kilomètres d'Orléans. Pour les agriculteurs, ces précipitations sont loin de faire oublier la sécheresse.

L'irrigation n'est pas illimitée

Dans son exploitation de 200 hectares (betterave, maïs blé...) à Huêtre, près de Gidy, Olivier Parou relève 1,5 millimètre ce lundi matin. "Pour nos cultures, il faut cinq millimètres par jour, explique-t-il. Donc 1,5 mm ça colle la poussière, c'est tout. On est en déficit hydrique depuis plus de six mois." Pour compenser le manque d'eau, Olivier Parou, qui est aussi le président du syndicat des irrigants du Loiret, s'appuie sur l'irrigation.

Sur la nappe phréatique de Beauce centrale où se trouvent ses champs, il n'y a pas de restriction d'usage de l'eau, mais "chaque exploitant a un volume d'eau utilisable donné au 1er mai, après c'est à nous de gérer en fonction de nos cultures, mais depuis le mois d'avril toutes nos cultures ont soif, donc je me suis restreint sur certaines pour en privilégier d'autres", à l'instar de la betterave et du maïs. Pour les céréales, le rendement sera moindre cette année.

Grâce à l'irrigation, ce champ de maïs à Huêtre, au nord d'Orléans, ne souffre pas de la sécheresse. © Radio France - François Ventéjou

"Il faut stocker de l'eau"

Pour les cultures situées sur l'axe Loire (plus au sud et à l'est du département), il y a davantage de restrictions. Depuis le 8 août, il y a interdiction par arrêté préfectoral d'arroser 12 heures par jour. Heureusement, les cultures comme le maïs sont presque à terme, accélérées par les fortes chaleurs. "Si les restrictions étaient tombées plus tôt, ç'aurait été beaucoup plus compliqué", estime Gabriel Beaulieu, président des Jeunes Agriculteurs du Loiret.

Pour tous les agriculteurs, cet nouvel épisode de sécheresse les amène à repenser l'usage de l'eau. Pour Olivier Parou : "La solution est simple, il faut stocker de l'eau. Quand la Loire coule de manière importante, il faut en stocker une partie minime, soit par des retenues collinaires, soit en rechargeant la nappe."