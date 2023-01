Loiret : un site de production de protéines végétales en projet à Baule

Un site pour produire des protéines végétales va voir le jour à Baule, près de Beaugency. C'est en tout cas le projet dévoilé par une société spécialement créée pour l'occasion et qui s'appelle "INTACT" - société dont 20% du capital est possédé par la coopérative agricole Axéréal, basée à Olivet (le reste du tour de table financier n'a pas été dévoilé).

Intact compte investir 50 millions d'euros et créer 60 emplois.

Les légumineuses, un marché écologique et économique à la fois

L'objectif est de commencer la production à l'été 2024, en nouant d'ici là des partenariats avec des agriculteurs récoltants en légumineuses : pois, lentilles, féveroles. "Le gros avantage des légumineuses, c'est qu'elles consomment naturellement l'azote contenu dans l'air pour se développer, donc qu'elles n'ont pas ou peu besoin d'engrais, explique Alexis Duval, le co-fondateur d'Intact. Elles fixent même une partie de l'azote dans la terre - on appelle ça l'agriculture régénératrice."

Jean-François Loiseau, président d'Axéréal, et Alexis Duval, co-fondateur d'Intact © Radio France - François Guéroult

Le site prévu sur 10 hectares à Baule comprendra donc un atelier permettant de récupérer les protéines des plantes pour fabriquer la protéine végétale, à destination de l'alimentation, humaine ou animale. Mais il y aura aussi un atelier de fermentation-distillation pour produire de l'alcool neutre, à destination de l'industrie cosmétique et pharmaceutique, "grâce à un procédé technologique unique au monde et pour lequel nous avons déposé un brevet", assure Alexis Duval. Et de poursuivre : "Les débouchés sont nombreux, car l'exigence d'utiliser des produits à bas carbone est de plus en plus partagée. Le plus difficile, c'est de mettre en place une filière, et c'est précisément ce que nous voulons faire avec Axéréal."

100 agriculteurs déjà engagés dans le projet

Actuellement, la France importe un tiers des protéines végétales utilisées pour l'alimentation humaine et même 50% pour celles utilisées pour l'alimentation animale. C'est en fait toute une filière de légumineuses qu'il faut reconstruire : "La production de légumineuses a beaucoup reculé ces 15 dernières années, cela ne représente plus que 5% de la surface agricole de la région, reconnaît Jean-François Loiseau, le président d'Axéréal. Mais le rôle d'une coopérative agricole, c'est de conseiller les agriculteurs et de leur proposer d'introduire de telles cultures sur leur exploitation, car ils feront des économies d'engrais et qu'ils auront la perspective de vendre ces matières végétales."

Axéréal compte 14 000 adhérents et possèdera 20% du capital d'Intact © Radio France - François Guéroult

Déjà "un club des 100" a été créé parmi les agriculteurs de la Beauce et de la Champagne berrichonne travaillant avec Axéréal : tous ont rejoint le projet et se lanceront, dans un premier temps, dans la production de pois jaunes et de féverolles - "les cultures les plus adaptées à la région" indique-t-on chez Intact, qui espère, à terme, s'appuyer sur une filière agricole de plus de 65 000 hectares, grâce au potentiel d'Axéréal (14 000 adhérents). Hasard ou pas, Happyvore, une start-up spécialisée dans la "viande" végétale (steaks, merguez, nuggets...) construit actuellement sa première usine de production à Chevilly, également dans le Loiret, avec à la clé la création de 30 emplois.