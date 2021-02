VIDÉO - Vaste opération de recyclage pour les pneus qui encombrent les exploitations agricoles du Loiret

Le Loiret est le premier département de la Région à rejoindre le dispositif "Ensivalor", destiné à recycler les vieux pneus d'ensilage. Très utilisés pendant des années pour caler les bâches dans les exploitations agricoles, ils sont désormais encombrants. Et s'en débarrasser coûte cher.

150 euros. C'est le coût du recyclage d'une tonne de pneus automobiles. Dans certaines exploitations agricoles, ce sont plusieurs tonnes de ces vieux pneus qui encombrent l'espace ! Très utilisés pendant des années pour tenir les bâches d'ensilage, qui protègent les fourrages, ils sont désormais obsolètes. D'autres techniques les ont remplacés. Mais comment se débarrasser de ces pneus, que seules les entreprises très spécialisées sont capables de recycler ? Pour résoudre le problème, le Loiret rejoint le plan national "Ensivalor", destiné à récupérer et recycler tous ces pneus usagés.

Du 22 au 26 février, sur plusieurs sites de collecte majoritairement situés à l'est du Loiret, les agriculteurs déposent les pneus usagés récupérés sur leurs exploitations. A Chuelles, c'est le site de la coopérative agricole Caproga qui récolte les pneus. "Il faut de la place, un pont bascule pour faire la pesée, des engins de manutention" énumère Sylvain Deseau, de la chambre d'agriculture du Loiret. Une fois pesés -pour calculer le reste à charge payé par l'agriculteur-, les pneus sont déchargés, puis récupérés ensuite par des camions qui les emmènent au recyclage.

C'est un peu de l'écologie silencieuse - Alexandre Nioche, FNSEA 45

"[Les pneus]sont notamment destinés à la cimenterie" explique Alexandre Nioche, du FNSEA 45, vice-président de la chambre d'agriculture. "[La démarche] de recyclage est extrêmement coûteuse pour les agriculteurs. Le coût est amoindri grâce à la participation de plusieurs partenaires, comme le Crédit Agricole ou des laiteries voisines. Mais il y a un reste à charge de 75 euros par tonne."

Les pneus ne restent pas longtemps sur le site de collecte : des camions viennent régulièrement les récupérer. © Radio France - Camille Huppenoire

Une somme que Nicolas Beets, éleveur à Saint-Germain-des-Prés, est disposé à payer pour se débarrasser des 25 tonnes de pneus qui encombrent son exploitation. "Ce n'est pas non plus une somme exorbitante. Ces pneus, en vieillissant, se délabrent. C'est dangereux pour nous, pour les animaux, pour l'environnement. Donc cette démarche est bienvenue." D'ici la fin de l'année, ce sont 430 tonnes de pneus qui devraient être récupérés chez les agriculteurs du Loiret, avec deux périodes de collecte : cette semaine, et à l'automne.

#MaSolution

