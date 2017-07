Loiret : vers une récolte record pour le colza

Les moissons doivent se terminer en cette fin de semaine dans le Loiret. Après une année 2016 catastrophique à cause des inondations, les récoltes s'annoncent meilleures cette année, même exceptionnelles pour le colza.

Les moissons sont en train de se terminer dans le Loiret. D'ici la fin de la semaine, tout devrait être récolté dans le département. Une moisson forcément particulière après les inondations de l'an dernier et les résultats catastrophiques.

Après les gelées du printemps et la canicule du début de l'été, les moissons ont commencé avec quinze jours d'avance. Le moral des agriculteurs n'était pas forcément au beau fixe. Il l'est beaucoup plus aujourd'hui à la vue des premiers résultats.La récolte de colza s'annonce exceptionnelle, peut-être même du jamais vu pour certains céréaliers (43-45 quintaux de moyenne d'exploitation). "Les nouvelles variétés de colza ont particulièrement bien résisté au gel de printemps", selon Cedric Benoist, président de la FDSEA 45.

La récolte sera très bonne aussi pour l'orge de brasserie, plutôt moyenne en revanche pour les blés et l'orge de printemps. De quoi redonner tout de même le sourire aux céréaliers du Loiret.