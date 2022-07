Lorette : les agriculteurs de la Loire réalisent une grande fresque pour le Tour de France

Les agriculteurs de la Loire participent une fois de plus aux festivités autour du Tour de France. Cette année, la FDSEA et les Jeunes agriculteurs du département ont réalisé une fresque dans un champ au-dessus de Lorette, pour communiquer sur la transmission des exploitations.

Des filets anti-grêle posés en demi-cercle sur un champ de blé moissonné, des bâches blanches et noires, du compost et quelques bottes de paille. Au sol, difficile de se rendre compte du travail réalisé par la quarantaine de personnes mobilisées depuis le weekend dernier pour cette fresque dans le hameau Girard à Lorette. Laurent Fond, éleveur bovin à Farnay, nous fait prendre de la hauteur grâce à une nacelle élévatrice : "il y a le message "Demain c'est à ton tour, un smiley avec un petit tracteur, et on a aussi écrit "agri 42"", détaille l'agriculteur, tout en sortant son smartphone pour garder un souvenir de sa réalisation.

La FNSEA présente sur la caravane pour la première fois

Ils sont une quarantaine à avoir travaillé sur cette fresque, avec la FDSEA de la Loire et les Jeunes agriculteurs du département. "On a pris plaisir à participer parce que ça permet de donner une belle image de notre métier, et c'est une occasion de passer un moment convivial, ça nous sort de notre quotidien un peu contraignant, surtout cette année au vu de la conjoncture climatique", confie François Garrivier, vice-président de la FDSEA de la Loire.

Cette année, le syndicat agricole a choisi de communiquer surtout sur la transmission. Jusque sur la caravane du Tour, où la FNSEA est présente pour la première fois. Valentine Fayelle, salariée agricole de 22 ans, a été choisie pour l'étape entre Le Bourg-d'Oisans et Saint-Étienne, vendredi 15 juillet. "Ça va être super de promouvoir l'agriculture, de rappeler qu'on est là pour faire manger tout le monde", se réjouit la jeune femme. L'occasion aussi selon elle, de mettre en avant la place des femmes dans l'agriculture : "je serai avec une copine sur la caravane, donc ce sera un peu "girl power" agricole !"