Lorraine, France

La récolte des mirabelles de Lorraine débute tôt cette année en Lorraine ! La cueillette a débuté ce mercredi 1er Août, soit environ une semaine avant la période habituelle. Le label "mirabelle de Lorraine" concerne environ 600 hectares de vergers qui profite de l'indication géographique protégée (IGP). La coopérative Végafruits, qui réunit 200 producteurs lorrains, compte sur un volume de 7.000 tonnes cette année ce qui représenterait plus que l'été dernier.

" Les mirabelles sont belles cette année !"

"La récolte a commencé plus tôt, cette année, car on a eu un temps assez ensoleillé depuis cet été donc toutes les cultures agricoles ont débuté plus tôt" explique Sabine Grallet-Dupic "et les mirabelles sont belles cette année!" poursuit la productrice de mirabelles à Rozelieures en Meurthe-et-Moselle. Au milieu de ses 25 hectares de vergers de mirabelliers, plusieurs dizaines de saisonniers s'affairent. Des petites mains aidées par des machines. Deux saisonniers tirent des bâches en dessous du mirabellier, ensuite une autre personne utilise "un vibreur" qui enserre l'arbre et le fait vibrer pour faire tomber les mirabelles sur des bâches.

Les saisonniers sont aidés par des machines à récolter la mirabelle © Radio France - Seina Baalouche

A côté Louise regarde en l'air pour éviter les mirabelles qui tombe de l'arbre. L'étudiante, saisonnière, trie les fruits qui arrivent sur un tapis roulant une fois tombés. "Nous on enlève le plus gros, les feuilles et les mirabelles moisies". Marie-Thérèse elle, trie une dernière fois les mirabelles. Cette mère au foyer, originaire de Villacourt, cueille les fruits dorés chaque été depuis 18 ans et elle ne s'interdit pas de goûter la marchandise :

C'est notre fruit à nous en Lorraine et il faut en profiter puisque la récolte ne dure pas longtemps !" Marie-Thérèse, saisonnière

En Lorraine, les récoltes de mirabelles durent entre trois semaines et un mois.