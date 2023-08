Lors de la journée de l'élevage à Saint-Palais, les éleveurs reconnaissent une meilleure année pour le bétail

Des concours et présentations de bêtes ce samedi avec des milliers de participants. C'était la journée départementale de l'élevage toute la journée à Saint-Palais, sur le parking Airetik. Des expositions bovines, équines et ovines ont eu lieu ; une remise des prix aux éleveurs d'animaux de race Blonde d'Aquitaine ; ainsi que plusieurs stands d'assureurs ou de la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques également étaient installés.

ⓘ Publicité

Plusieurs races de bovins étaient présentes dont la Blonde d'Aquitaine. © Radio France - Yvan Plantey

"L'été a été superbe pour le bétail"

Les agriculteurs sont aussi arrivés à Saint-Palais avec l'esprit plus léger et apaisé que l'an dernier. Si leurs bêtes avaient beaucoup souffert lors de l'été 2022, cette année a leur a permis de souffler. Les quelques jours de canicule de cette semaine n'y ont rien changé. "L'été a été superbe pour le bétail. On a eu de la pluie quand il fallait et les récoltes sont très bonnes. On a fait trois coupes et ç'a été une année à ramasser du fourrage", assure, tout sourire, Jean-Philippe Etcheverry, installé à Hélette.

L'une des expositions de bovins lors de la journée. © Radio France - Yvan Plantey

Cet éleveur de Blondes d'Aquitaine (110 à 120 bêtes au total) est soulagé de pouvoir remplir les stocks de fourrages "car on n'en avait plus avec l'année dernière qui avait été catastrophique. C'est important de faire le plein avant le début de l'hiver".

L'été 2022 se ressent encore sur les vaches

Les stocks sont pleins mais quid de l'état de forme des bêtes ? D'après Pierre Diharce, basé à Domezain-Berraute, en Soule, elles se remettent encore doucement de la canicule de l'été 2022. Cet éleveur de Blondes d'Aquitaine, et de Pirenaica l'a remarqué tout au long de cette année : "On a vu des vaches qui ont sont sorties vides, plus que d'habitude. Elles ont eu plus de mal à s'en remettre même si on les a soignées à l'intérieur." Il confirme qu'il a suffisamment de fourrages pour passer l'hiver mais que la qualité n'est pas au rendez-vous. "C'est la conséquence de la chaleur de l'été dernier même si le plus important c'est qu'il y en ait", ajoute-t-il.