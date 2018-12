Lot : le marché aux truffes de Lalbenque ouvre ses portes ce mardi

Lalbenque, France

A Lalbenque, dans le Lot, c'est l'un des événements de l'année : le début de la saison des truffes et son marché hebdomadaire. Sur l'artère principale du village, les producteurs de truffes installeront leurs stands tous les mardis après-midi jusqu'à la mi-mars.

Près de 1000 personnes sont attendues, soit la moitié de la population du village. C'est l'un des temps fort de l'économie locale. L'hôtel La Tissandière est habituellement rempli chaque jour de marché. "On est l'un des rares villages du Lot à avoir une basse saison, pas si basse que ça." explique Valérie, la gérante.

Devant l'hôtel de ville, une statue de trufficulteur © Radio France - Raphaël Cann

Les restaurants aussi y gagnent. Le Bistronome sert pour une trentaine d'euros des omelettes, des risottos et des salades de pomme de terre à base de truffes. Durant la saison de la truffe, il triple son nombre de clients.

La saison sera "moins bonne" que l'année dernière

En revanche, cette saison s'annonce compliquée pour les producteurs. "La truffe a besoin d'eau pour se développer et on a eu de juin à septembre un temps particulièrement sec et chaud." détaille Alain Ambialet, le président du syndicat des trufficulteurs de Lalbenque.

Il le concède: "_la saison s'annonce moins bonne que la précédente_." Il devrait y avoir moins de truffes que l'année dernière. Sur le marché de Lalbenque, près de 1300 kilos de truffes se sont écoulés à 750€ le kilo.

Le Lot compte 500 trufficulteurs, dont 120 basés dans les environs de Lalbenque. Le marchés aux truffes du village est le plus important du département