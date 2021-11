Lou Légumes inaugure sa nouvelle usine de production de champignons à Landivy, des postes à pourvoir

Des champignons blancs de Paris, bruns, et des pleurotes, labellisés Agriculture biologique. Le groupe Lou Légumes a inauguré son nouveau site de production, à Landivy, en Mayenne, vendredi 19 novembre.

Sur un terrain de 33.000 mètres carrés, 12.000 sont consacrés à la champignonnière. La matière nécessaire à la croissance, le compost, vient "d'un fournisseur en Belgique", explique la direction. Puis, "il y a deux semaines de fructification", déclare Alexis Merel, responsable des nouveaux projets au sein de l'entreprise : "C'est la période où on va faire monter le blanc de champignon dans le lit de culture." Le site comporte 26 salles.

Le compost utilisé pour cultiver les champignons vient de Belgique. © Radio France - Pierre Pillet

Emmanuelle Roze-Chapuzet, cofondatrice de Lou Légumes, contrôle le bon déroulé du processus de production. © Radio France - Pierre Pillet

"On va faire le stress du champignon, on lui fait peur : _on coupe à un certain moment l'oxygène_, l'air extérieur, et le champignon a peur de mourir, donc il va se développer", détaille Alexis Merel. Puis, dans les deux semaines suivantes, c'est la cueillette : "Une belle salle, c'est quand il y a cinq tailles de champignons", analyse Emmanuelle Roze-Chapuzet, cofondatrice du groupe.

La cueillette des champignons se fait grâce à des salariés sur des élévateurs. Ils peuvent ainsi accéder aux six étages où se trouvent les lits de culture. © Radio France - Pierre Pillet

Dans cette salle de 45 mètres de long, les lits de culture sont répartis sur six étages. Rien que dans cette pièce, 15 tonnes seront ramassées en quinze jours, si tout se passe bien. Les salariés accèdent aux champignons grâce à des élévateurs. "Ils peuvent régler la hauteur, sur ces chariots-là on a même développé un système qui permet de les retourner, pour les gauchers et droitiers, on est allés loin dans les détails pour améliorer les conditions et le confort de travail des cueilleurs", vante Alexis Merel.

Un lit de culture de champignons, chez Lou Légumes, à Landivy. © Radio France - Pierre Pillet

Une fois ramassés, les champignons prennent la direction d'une salle où la température oscille entre 2 et 4 degrés. "On va les refroidir, sinon le champignon continue à pousser", explique Emmanuelle Roze-Chapuzet.

La production part ensuite à Poilley, en Ille-et-Vilaine, à 20 kilomètres de Landivy, afin d'être conditionnée. Une fois emballée, elle ira sur des étals dans toute la France.

Les champignons produits à Landivy partent pour leur conditionnement à Poilley, en Ille-et-Vilaine, commune distante de 20 kilomètres. © Radio France - Pierre Pillet

Pour le moment, 65 salariés travaillent à Landivy. La direction embauche : elle veut doubler son effectif d'ici mars 2022. Elle recrute des chefs d'équipes, des cueilleurs, des équipiers. Les salariés actuels habitent "dans un rayon de vingt kilomètres" autour du site, conclut la cofondatrice.