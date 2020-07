Loup : déjà 2 millions de vues pour la vidéo d’un berger haut-savoyard

Joseph Boussion est berger sur les hauteurs de Sallanches en Haute-Savoie. Excédé par un reportage sur le loup présenté par le journaliste de France Télévision, Hugo Clément, il lui a répondu dans une vidéo publié jeudi sur Facebook et qui depuis tourne en boucle. Le reportage montre un loup qui s'approche d'un enclos à moutons dans les Hautes Alpes et alors qu'il repart et ne semble plus menaçant, l'animal est abattu par un lieutenant de louveterie. Cette façon de présenter les choses a fait sortir Joseph Boussion de ses gonds.

« Viens mouiller la chemise mon gars, viens faire du reportage de terrain », Joseph Boussion

Dans une autre vie, l'alpagiste Joseph Boussion travaillait dans la communication, il a donc sorti son téléphone pour enregistrer une vidéo adressée à Hugo Clément et dans laquelle il n’est pas tendre envers le journaliste : « arrêtez de vous palucher avec les loups, on protège nos troupeaux et c’est normal ! » explique-t-il d’un ton véhément. Et de poursuivre : « ça suffit les vidéos de merde ! _Mon Hugo Clément vient mouiller le chemise avec moi_, viens porter les 10 litres d’eau à mes chiens de protection, viens te trimbaler tous les filets ».

Joseph Boussion ne s’attendait pas à un tel écho

C'est un Joseph Boussion bien plus calme et détendu que nous avons eu au téléphone ce dimanche. Il répond depuis son alpage situé sur les hauteurs de Sallanches. Il ne pensait pas que sa vidéo d'un peu plus de 3 minutes serait autant regardée. « On ne s’y attend jamais quand on fait ce genre de vidéo », nous dit-il, « mais _la sincérité et l’émotion du moment ont fait que les gens ont été réceptifs_, j’ai reçu énormément de message de soutien » affirme Joseph Boussion qui tient à préciser qu’il n’est pas le porte-parole des bergers mais une voix parmi des milliers.

La réponse d’Hugo Clément

Dans sa vidéo montrant les images du loup abattu, le journaliste Hugo Clément précise que ce tir de loup était « légal et dans les règles » selon la préfecture des Hautes-Alpes, où l’animal a été tué par des lieutenants de louveterie le 5 juillet dernier.

Hugo Clément et Joseph Boussion se répondent désormais par vidéos ou messages interposés via leur compte Facebook. Hugo Clément assure qu’il ira tourner un reportage sur le terrain, en alpages, mais avec un « vrai berger » précise-t-il, considérant que ce n’est pas le cas de Joseph Boussion, qui exerce cette profession depuis seulement quelques années.