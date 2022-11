Loup : des éleveurs de toute l'Europe rassemblés à Saint-Jean-de-Bournay (Isère) pour le déclassement du loup

Les loups sont de plus en plus nombreux en France depuis 10 ans : entre 826 et 1.016 individus selon l'Office français de la biodiversité (OFB). C'est trop selon les éleveurs, qui se rassemblent ce mardi 29 novembre à Saint-Jean-de-Bournay, à l'initiative du collectif "Pâturage et Biodiversité", pour demander le déclassement du loup. "On voudrait diminuer cette protection, que le loup soit simplement 'protégé' et non plus 'strictement protégé'", explique sur France Bleu Isère Alain Baudouin, président de l'Association des Éleveurs et Bergers du Vercors Drôme-Isère, qui rassemble 160 adhérents.

France Bleu Isère : Pourquoi cette réunion demain ? La pression du loup est trop importante pour vous ?

Alain Baudouin : La pression du loup devient vraiment insupportable pour les éleveurs, ce n'est plus possible. Et puis le loup s'attaque maintenant à d'autres espèces : les bovins, les équins, les chiens et puis même dans les zones périurbaines, jusque dans les lotissements.

Et donc avec cette réunion demain, vous voulez interpeller la Commission européenne, c'est-à-dire ?

On veut demander qu'il y ait une révision du statut du loup au sein de la directive "Habitats", qui fait partie de la Convention de Berne. Parce que la France a pris l'option de protéger le loup "strictement" et on voudrait diminuer cette protection, qu'il soit simplement "protégé".

N'y a-t-il pas d'autres moyens que de moins protéger les loups, d'en éliminer davantage ? Il y a des méthodes d'effarouchement aussi. Ça ne marche pas ?

Le loup est en France depuis 30 ans. Depuis, on a essayé beaucoup de choses, je pense qu'on a fait le tour, on est allé voir dans d'autres pays comment ça se passait. La cohabitation n'est pas possible. On nous demande de cohabiter. Je ne sais pas si vous avez une maison ou un appartement, mais c'est un peu comme cohabiter avec des souris : vous pouvez cohabiter avec une ou deux souris dans votre lieu de vie, mais s'il y en a 50 ou 100, on continue ou bien est-ce qu'on pose les questions différemment ? On en est là aujourd'hui avec le loup...

N'est-ce pas aussi aux éleveurs de s'adapter au loup ? Il faut peut-être davantage vous aider pour cela...

On fait un métier qui a 7.000 ans, le pastoralisme existe chez nous depuis 7.000 ans, des traces le montre. Si on est là aujourd'hui, c'est qu'on a su s'adapter, évoluer. Mais là, aujourd'hui, on a les pieds et les mains liés. On ne peut pas agir comme il le faudrait par rapport au loup. Il est impuni et donc il est toujours plus audacieux, on va aboutir à un drame humain.

On entend de la colère, Alain Beaudouin, du découragement aussi, à force d'attaques. Vous même d'ailleurs, vous allez faire du changement de votre exploitation face au loup ?

Evidemment, je vais changer la façon de travailler chez moi parce que ça devient très compliqué. Il n'y a pas que le loup, on se bat aussi contre l'Etat, qui ne veut pas reconnaître le vrai nombre de loups ou certaines attaques, qui minimise toujours les chiffres et ça devient insupportable.

C'est-à-dire, vous allez changer quoi chez vous ?

Je vais diminuer le nombre de brebis et puis je vais abandonner certaines zones, je ne vais plus y aller, parce que c'est trop pénible de garder les brebis là-bas. On sait que la présence du loup est régulière et il faut donc une surveillance constante, c'est insupportable, on ne demande à aucune profession d'être jour et nuit sur son lieu de travail. C'est très difficile.

Vous parliez, Alain Baudouin, du nombre d'attaques en France. Il y a effectivement un débat sur le nombre de loups en France. Les éleveurs contestent régulièrement les chiffres de l'OFB, l'Office Français de la Biodiversité. Vous constatez une hausse du nombre d'attaques ?

Oui c'est une hausse très significative. Et puis une modification du comportement des loups. A certains endroits, il n'y a plus d'ovins et plus de brebis ou de petit dominant. La faune sauvage a été pour ainsi dire décimée car les loups sont très nombreux, donc il faut qu'ils mangent et les attaques se répercutent sur les bovins et les équins. Ce sont des animaux très difficilement protégeables, on ne peut pas mettre des chiens avec des vaches ou des chevaux. C'est très compliqué et l'administration n'a pas de proposition, de réponse à apporter à ces éleveurs-là.