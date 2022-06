Loup : des éleveurs de Bigorre bloquent la route du Hautacam pour dénoncer les dégâts dans les estives

La route du Hautacam bloquée pendant trois jours en Bigorre. C'est le coup de gueule de certains éleveurs qui dénoncent les dégâts causés par le loup dans les estives. Selon la présidente des Jeunes Agriculteurs dans les Hautes-Pyrénées, il y aurait une soixantaine de brebis mortes à cause du loup et ce depuis un mois. C'est pour cette raison que ces éleveurs interpellent la préfecture pour qu'une solution soit trouvée : le retrait du loup. Les éleveurs ont commencé à bloqué la route du Hautacam vendredi et comptent le faire jusqu'à dimanche soir.

Le retrait du loup

Mathilde Penin est la présidente des Jeunes Agriculteurs dans les Hautes-Pyrénées. Elle a 200 brebis, à côté du Hautacam, au Montaigu. Pas de dégâts chez elle mais chez d'autres éleveurs : "Ça fait un mois qu'on est en perte sur nos troupeaux, qu'il y a des attaques, qu'on est obligés de redescendre nos brebis de l'estive." L'éleveuse explique la situation aux touristes qu'elle croise, "aujourd'hui, on est privés de notre montagne, demain ce sera au tour des touristes de ne plus avoir accès à la montagne." Les services de l'Etat que nous avons joint n'ont pas confirmé officiellement qu'il s'agissait d'attaques imputables au loup.

Des éleveurs réunis pour bloquer la route du Hautacam - Marine Baumlé

"Ce qu'on demande, c'est le retrait du loup, poursuit Mathilde Penin. Par n'importe quel moyen. Celui qu'ils préfèreront. Je sais que l'État a le personnel compétent et les moyens pour faire ça. Aujourd'hui on veut récupérer la montagne pour continuer le pastoralisme, continuer à entretenir ces espaces naturels et ces espaces touristiques qui font le bonheur des uns et des autres."

Mathilde Penin, présidente des JA 65 Copier