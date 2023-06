Loup "probablement" observé en Dordogne : dans le village, les habitants entre doute et angoisse

Il n'y a pas grand monde sur les petite routes humides de Bars, en pleine forêt Barade, à part la fourgonnette jaune de la postière. Mais dans les fermes, tout le monde a entendu parler du loup. Sur Facebook, ou par le voisin. La nouvelle a été annoncée le matin même, ce jeudi 22 juin, dans un communiqué de la préfecture de la Dordogne : un loup a "probablement" été observé il y a dix jours, sur une route de campagne de la commune.

"C'est un vacancier qui a vu un animal traverser une route, en pleine journée, aux alentours de 14 heures 30, donc c'est assez furtif", détaille Alan Riffaud, le chef de l'Office Français de la Biodiversité qui a authentifié le signalement comme étant "probablement" celui d'un loup gris. Il s'appuie sur les "critères morphologiques" observés de l'animal, qui le différencient des chiens.

"Quelle preuve on a ?"

"J'ai été particulièrement surpris", réagit le maire Bertrand Cagniart. *"Mais quelle preuve on a ? Il y a quand même trois groupes de chasseurs à Bars, des gens qui sont souvent dans la nature, et on apprend ça par la presse". Le fondateur du Klan du Loup, la première association de défense du loup en France basée à La Bachellerie, Rodolphe Gaziello, est encore plus sévère : "Sans ADN, sans empreinte, sans photo, ce témoignage a autant de valeur que quelqu'un qui dirait : j'ai vu un extraterrestre".

Pour lui, l'ADN entre loup et chien est tellement proche que même les scientifiques s'y trompent parfois : "Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de loup, mais cette méthode est à l'opposé d'une méthode scientifique et sérieuse". Ce à quoi l'OFB répond : "On ne dit pas qu'il s'agit d'un loup, on dit seulement qu'on ne peut pas l'exclure". Et que l'office "se doit" de faire remonter les témoignages.

Les éleveurs "pas surpris"

Dans le village, la nouvelle divise autant qu'elle passionne. "Vous venez pour le loup ? C'est n'importe quoi !", balaye le président de la société de chasse, Jean-Pierre Andrieu. A Bars, il y a des caméras de chasse, des pièges, des chasseurs, et ce serait un touriste qui aurait vu le loup ? L'homme a des doutes. Sauf que certains éleveurs sont persuadés du contraire.

"Il y a des agriculteurs qui ont dit avoir vu le loup, il y a six mois, un an", explique une agricultrice du coin : "Mais que faut-il qu'il se passe pour que les paysans soient crus ? Qu'il y ait une attaque sur quelqu'un ?". Yannick Frances, vice-président de la Chambre d'agriculture de la Dordogne, se dit "pas surpris du tout" par la nouvelle : "Cela corrobore tous les signalements faits par des éleveurs. Depuis 2015, on signale la présence du loup dans le département et on a l'impression que les autorités doutent encore".

D'autres signalement infirmés

Un loup avait été observé de manière similaire en septembre 2021, à Bouillac, près de Belvès. Pour trouver une trace avérée du loup, il faut remonter à 2015, quand un chasseur avait tué un loup dans un poulailler de Saint-Léon-sur-l'Isle. "En Aveyron, ils étaient dans notre situation il y a dix ans, aujourd'hui ils ont 220 attaques par an. Voilà vers quoi nous allons", assure Yannick Frances. A Bars pourtant, l'OFB a infirmé les autres signalements de loup ces derniers mois. Le dernier, au mois de janvier, n'avait pas été retenu par l'échelon régional puis national de l'office, les empreintes retrouvées n'étant pas caractéristiques du loup.

Depuis l'an dernier, la Dordogne a été classée comme "zone possible d'expansion" du loup par la préfecture, le zonage le plus faible mais qui ouvre à de premières aides financières pour que les éleveurs protègent leurs troupeaux. Et cette "potentielle" observation d'un loup intervient alors qu'au niveau national, syndicats agricoles et gouvernement sont en train de finaliser le prochain "plan loup" sur cinq ans, qui est arrivé à échéance cette année. Les éleveurs réclament le "droit de se défendre" face au prédateur, classé comme espèce protégée.