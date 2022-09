Naissance de quatre louveteaux sur le Mont Lozère

Mont Lozère et Goulet

SAID MAKHLOUFI

De tradition séculaire, la transhumance illustre l'attachement des éleveurs et des Lozériens à leurs coutumes et à leur identité.

_"Oui, nous les avons entendu explique le préfet de la Lozère Philippe Castanet : "nous en avons vu quelques-uns par des pièges photos. C'est certain, il y a une famille de loups qui se constitue sur le mont Lozère." _La question de la présence d’une meute de loups sur le Mont Lozère se posait depuis plusieurs mois. Afin de mieux connaître la population de loup et de suivre son évolution, des opérations de "hurlements provoqués" ont été menées par l’État, coordonnées par l'Office Français de la Biodiversité(OFB) et le parc national des Cévennes. Ces opérations sont destinées à la détection de la reproduction.

Sur le Mont Lozère, des clichés de deux individus avaient été pris en septembre 2021. Le suivi hivernal avait ensuite permis d’identifier génétiquement un mâle et une femelle. Trois opérations de "hurlements provoqués" ont été réalisées durant le mois d’août 2022 sans détecter de reproduction. Il a été décidé d’en opérer une quatrième. Lors de cette dernière session, qui a eu lieu le mardi 30 août au soir, des réponses d’adultes et de louveteaux ont permis de détecter une reproduction.