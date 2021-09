Ls agriculteurs de Lozère invités à planter des haies mellifères pour les abeilles

Suite aux canicules et aux sécheresses successives, le nectar se fait rare dans le Parc national des Cévennes où, outre les abeilles domestiques, 300 espèces d'abeilles sauvages sont recensées. Pour augmenter les ressources en nectar et en pollen, l'établissement public lance un appel à projets auprès des agriculteurs du territoire afin qu'ils plantent des haies mellifères. Lors de son premier appel fin 2020, 43 agriculteurs s'étaient portés volontaires. Ils seront accompagnés techniquement pour planter ces haies en fin d'année.

Une vingtaine de plants disponibles

Une liste de 23 plants sera proposée aux porteurs de projets : Alisier blanc, Noisetier, Merisier, Sureau Noir, Frêne commun, Chèvrefeuille des bois, Pommier sauvage, etc... Des essences locales adaptées aux différents sols, alternant arbres et arbustes, avec des floraisons échelonnées. Les plants seront financés à 100 % par l’établissement public grâce à une aide de l'Etat dans le cadre du Plan de relance. L'établissement public précise que "les agriculteurs retenus seront accompagnés gratuitement par le Parc ainsi que ses partenaires, pour la conception de leur projet, le choix des essences (6 au minimum), le lieu d’implantation de la haie, sa longueur (entre 100m et 2 km) ainsi que sa plantation qui pourra être organisée sous la forme d’un chantier participatif." L’établissement public financera aussi des protections (gaines et piquets) pour les plants ainsi qu’un paillage biodégradable. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 décembre 2021. Le dossier de candidature est à télécharger sur le site : www.cevennes-parcnational.fr