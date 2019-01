Lubersac : quarante vaches de race limousine sélectionnées pour le Salon de l'agriculture

Lubersac, France

Qui pour représenter la race limousine au Salon de l'Agriculture le mois prochain à Paris ? La sélection pour le Concours général agricole de la race limousine a eu lieu ce vendredi matin à Lubersac, en Corrèze. En tout 139 bêtes ont postulé, pour une quarantaine de places.

Quelques élevages, les plus éloignés du Limousin, ont été visités par les examinateurs en début de semaine, mais la plus grande partie de la sélection avait lieu sur le foirail de Lubersac, avec plus de 120 bêtes.

Les vaches sont alignées et examinées avec précision. © Radio France - Adèle Bossard

Toutes les vaches ont attendu, à l'abri, jusqu'à ce que l'éleveur les amène devant le jury. C'est ce qu'a fait Pierre Deconchat avec sa génisse, Limande, qu'il brosse et vaporise d'eau jusqu'au dernier moment, "pour que le poil soit humidifié et qu'il tienne mieux", explique l'éleveur installé au Vigen, près de Limoges. Les bêtes sont particulièrement soignées, et pas seulement le jour de la sélection. Laurent Hilaire présente Malou, une génisse pleine de deux ans, qu'il "bichonne, tous les jours. On brosse, on lave. Ces animaux demandent plus d'attention que les autres".

Les vaches sont brossées pour présenter leur meilleur poil pendant la sélection. © Radio France - Adèle Bossard

Car tous les éleveurs le savent, la sélection se joue à des petits détails. Héloïse Vidament, inspectrice, s'attache à vérifier les fondamentaux de la race limousine. "On regarde la finesse d'os, les largeurs de bassin, si possible aussi des bêtes très tendues dans le dos avec des bonnes épaisseurs de dessus, des jolis arrondis de culotte, et des bêtes aussi qui se déplacent bien, c'est pour ça qu'on les fait marcher. Et après, si on hésite encore, on regarde les qualités de race : on aime bien que les limousines soient d'une robe froment vif, très bien éclairée sur les cuisses".

Les inspecteurs, à gauche, mettent en commun leurs observations. © Radio France - Adèle Bossard

Le niveau d'exigence est très élevé, mais les éleveurs sélectionnés savent que les retombées sont majeures. Olivier Lasternas, qui vient de Saint-Cyr-les-Champagnes en Dordogne, a déjà exposé ses bêtes une douzaine de fois au Salon de l'agriculture. "C'est une satisfaction", assure-t-il. "Le fait de pouvoir se comparer au meilleur de la race et c'est une notoriété au niveau national, international, en espérant derrière des retombées commerciales et économiques".

Olivier Lasternas et sa génisse Myrtille. © Radio France - Adèle Bossard

"Le Salon de l'agriculture reste un événement fort"

- Jean-Marc Alibert

Pour Jean-Marc Alibert, le président de France limousin sélection qui organise cette sélection, estime lui aussi que "Le Salon de l'agriculture, malgré le 'climat anti-viande' actuel, reste un événement fort, la fréquentation le prouve. Les familles qui visitent le salon sont vraiment intéressées pour parler en direct avec les éleveurs et c'est surtout ça qui nous importe."

Les vaches en pleine présentation. © Radio France - Adèle Bossard

"Mettre la race en avant, évidemment c'est important, mais c'est aussi l'occasion d'écouter, d'échanger, de discuter réellement", poursuit-il. _"Hélas, le grand public ne peut pas venir visiter les fermes régulièrement - bien que nos portes sont ouvertes - pour voir les conditions réelles d'élevage, la bien-traitance animale qui est appliquée au quotidien. C'est vraiment l'occasion de discuter avec le grand public, ça nous parait fondamental qu'il n'ait pas une perception de l'élevage seulement à travers les médias mais également en prise directe avec des éleveurs qui sont tous les jours dans leurs élevages. Et croyez-moi, les animaux, on en vit mais c'est aussi parce qu'on les aime qu'on a envie de les traiter correctement."_

Le prestigieux Concours général agricole du Salon de l'agriculture aura lieu le 28 février prochain. La liste des 40 vaches sélectionnées est visible sur cette page.