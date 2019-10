Lubrizol à Rouen : réponse lundi pour les laitiers de Seine-Maritime

Depuis le 28 septembre et suite à l'incendie de Lubrizol, les produits agricoles de 112 communes sont consignés par arrêté préfectoral. Un principe de précaution en attendant les dernières analyses.

Rouen, France

Selon une source au ministère de l'Agriculture, l'arrêté préfectoral, interdisant la vente de produits laitiers, devrait être levé lundi, après la publication de l'avis de l'Anses, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Les maraîchers, eux, devraient pouvoir vendre de nouveau leurs fruits et légumes à compter de mardi ou mercredi selon la même source. Comme l'Agence l'avait évoqué mercredi 8 octobre par la voix de son directeur délégué, Gilles Salvat, "il faut un certain nombre de données, il faut du temps pour collecter les échantillons puis les analyser afin que l'avis ne soit pas contestable et que la confiance des consommateurs soit là. c'est aussi important".

L'Anses a recueilli 89 échantillons concernant le lait, et en a encore reçu vendredi 11 octobre au soir concernant les autres productions agricoles.

Mais la levée des restrictions n'est pas du ressort de cette Agence, expliquait vendredi 11 octobre son directeur général.

Les producteurs de 112 communes sont concernés par cette mesure de précaution adoptée après l'incendie de Lubrizol à Rouen.

Une trentaine de laitiers en colère ont protesté vendredi soir devant la préfecture de Seine-Maritime à Rouen. Un rassemblement qui intervenait après la visite de Didier Guillaume dans la matinée de vendredi. Le ministre de l'Agriculture avait laissé entendre que l'arrêté serait levé dans la journée au vu des dernières analyses, rassurantes. Cela n'a pas été le cas.