Lugos : il fait pousser la spiruline, l'algue "miraculeuse" des compléments alimentaires

Par Stéphane Hiscock, France Bleu Gironde

Jean-Baptiste Vin Ramarony produit de la spiruline depuis 2012 dans sa ferme aquacole de Lugos. Il vient d'acheter un nouveau terrain pour doubler sa production. L'algue "miracle" séduit de plus en plus de consommateurs soucieux de bien-être et de vitalité.