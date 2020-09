Lycée agricole de Rouffach : les jeunes dans les vignes pour les vendanges

C'est une tradition qui est installée depuis plusieurs années, au lycée agricole de Rouffach (Haut-Rhin) : tous les élèves participent aux vendanges du domaine de l'école. Une occasion de bien débuter l'année scolaire. Le moment est très apprécié des jeunes et de ceux qui les encadrent.

Le temps d'une demi-journée, les jeunes sont au soleil, en plein-air, dans les vignes. Cela renforce la cohésion dans les classes.

Dans les parcelles de pinot gris

C'est dans une parcelle de pinot gris que nous avons accompagné les élèves de première, beaucoup d'entre eux avaient déjà vendangé. Les consignes sont données par Jean-Marc Bentzinger, le chef de culture : " Mettez bien la main sous la grappe, vous récoltez tout, sauf si ça sent le vinaigre, mais j'en ai pas vu", lance t-il aux jeunes.

Avant de sortir les sécateurs : place aux consignes © Radio France - Guillaume Chhum

Reportage dans les vignes du domaine de l'école de Rouffach Copier

Des jeunes qui sont tous masqués, portent des gants et disposent de gel hydroalcoolique, Covid-19 oblige. Antoine et Nicolas, futurs vignerons apprécient ce moment : " C'est sympa de se retrouver dans les vignes. Ça change des cours. On est dehors, on a l'air frais et c'est très appréciable," commentent les deux lycéens.

Chaque groupe travaille une demi-journée dans les vignes. Les lycéens reçoivent une rémunération pour financer leur voyage d'études.