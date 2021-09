"Ma France 2022" : formulez vos propositions pour imaginer l'agriculture de demain

Face à l'urgence climatique et aux demandes des consommateurs, les pratiques agricoles évoluent. Cultures, rémunérations, circuits : quelle agriculture pour demain ? Formulez vos propositions et votez pour celles des autres, dans le cadre de notre grande consultation citoyenne "Ma France 2022".

Le congrès de la FNSEA, premier syndicat agricole français, se tient mercredi et jeudi à Niort, dans les Deux-Sèvres. Le syndicat compte y présenter des propositions en vue de la présidentielle. Au même moment, le Sénat examine la proposition de loi "Egalim 2", qui doit "protéger la rémunération des agriculteurs".

Alors que l'urgence climatique contraint le secteur à faire évoluer ses pratiques, les consommateurs sont de plus en plus exigeants sur la qualité des produits qu'ils consomment. Quelles pratiques adopter pour préserver les sols, la biodiversité et les paysages demain ? Comment faire évoluer le métier et garantir un revenu aux producteurs ? Comment offrir des fruits, légumes et céréales de qualité à des consommateurs au budget limité ?

Faites vos propositions et votez pour celles des autres, dans le cadre de notre grande consultation citoyenne "Ma France 2022", pilotée avec la plateforme Make.org.

Ma France 2022, la grande consultation citoyenne de France Bleu

Propulsée par la plateforme citoyenne Make.org, "Ma France 2022" veut contribuer à l’émergence d’un débat d’idées apaisé, avec la volonté de relayer la voix de tous les territoires et de faire émerger des solutions citoyennes, concrètes et durables. Dès septembre et jusqu’aux élections présidentielle et législatives, via nos plateformes numériques et sur nos antennes, nous vous donnons la parole : partagez vos solutions, faites des propositions et donnez votre avis sur celles des autres.