"Ma France 2022" : formulez vos propositions pour mieux protéger l'environnement

Le candidat écologiste à la Présidentielle sera connu ce mardi soir, après les résultats de la primaire écologiste. Face à l'urgence climatique, le thème de la protection de la planète est déjà un enjeu majeur de cette campagne présidentielle. Les rapports du Giec sont toujours plus alarmistes sur l'avenir de l'humanité.

Comment protéger les ressources de la planète et la biodiversité ? Faut-il bouleverser nos modes de vie pour s'assurer un avenir, ou seulement changer quelques habitudes ? Comment économiser l'énergie, gérer les déchets, consommer de façon durable sans grever trop lourdement le pouvoir d'achat ? Faut-il des mesures coercitives ou bien accompagner le changement avec des aides financières ? Quelle énergie, quelle agriculture, quels transports pour demain ?

Faites vos propositions et votez pour celles des autres, dans le cadre de notre grande consultation citoyenne "Ma France 2022", pilotée avec la plateforme Make.org.

Pour afficher ce contenu Make org, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

Ma France 2022, la grande consultation citoyenne de France Bleu

Propulsée par la plateforme citoyenne Make.org, "Ma France 2022" veut contribuer à l’émergence d’un débat d’idées apaisé, avec la volonté de relayer la voix de tous les territoires et de faire émerger des solutions citoyennes, concrètes et durables. Dès septembre et jusqu’aux élections présidentielle et législatives, via nos plateformes numériques et sur nos antennes, nous vous donnons la parole : partagez vos solutions, faites des propositions et donnez votre avis sur celles des autres.