Ma France 2022 : peut-on se passer d'une agriculture intensive ?

France Bleu Alsace consacre ce vendredi son antenne à l'agriculture avec les propositions des internautes postées sur la plateforme Ma France, les interventions des auditeurs et deux invités : Benjamin Lammert de la FDSEA 68 et Yannick Jadot, candidat écologiste à la présidentielle.

Après la question de l'hôpital public, du pouvoir d'achat ou bien encore des retraites, France Bleu Alsace se penche ce vendredi sur la question de l'agriculture. A la veille de l'ouverture du Salon de l'agriculture à Paris, France Bleu organise une journée "Génération agriculteurs". A cette occasion, nous posons la question : peut-on se passer de l'agriculture intensive ?

de la FDSEA 68 invité à 7h45. Yannick Jadot, candidat écologiste à la présidentielle, invité entre 8h10 et 8h30.

L'agriculture revient souvent dans les propositions des internautes postées sur la plateforme Ma France.

Plus de local. A la quasi unanimité, les internautes souhaitent une consommation plus locale pour soutenir les éleveurs et agriculteurs français. "Il faut repenser l'économie en circuits courts", suggère Kévin.

Moins de pesticides. Les internautes sont également préoccupés par l'usage des pesticides. "Il faut sortir de l'agriculture chimique", selon Céline.

Meilleure rémunération. Ce changement de modèle vers une agriculture moins intensive et plus verte doit également promouvoir une meilleure rémunération des agriculteurs, selon Bob qui propose une grande réforme.

