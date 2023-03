Mafia de Haute-Vienne, élue plus belle vache limousine de l'année au Salon de l'agriculture

C'est un peu la "miss France" des vaches limousines. Mafia, élevée en Haute-Vienne dans le GAEC Dumont frères, décroche le titre de championne de la race au concours général agricole lors du Salon de l'agriculture 2023 ce jeudi 2 mars à Paris. Le plus beau taureau de l'année, en revanche, est creusois : il s'agit d'Onyx , du GAEC Lebourg à Maison-Feyne.

Ce prix de championnat est décerné à la fin du concours général agricole de la race limousine. Il permet de déterminer un mâle et une femelle parmi les médaillés d'or du jour, toutes catégories confondues. Mafia avait donc précédemment remporté une médaille d'or dans sa catégorie. En tout, la Haute-Vienne en décroche trois : Mafia, mais aussi Ovation du GAEC Camus et Rappel du GAEC Blondy. Oaxaca du GAEC Berthe père et fils remporte quant à elle le prix de synthèse.

La Corrèze n'a pas remporté de médaille d'or mais trois médailles de bronze et deux d'argent. Tous les résultats sont disponibles ici.